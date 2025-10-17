La SDÉ a trouvé sa démarcheuse

Après 35 ans en tant que conseillère publicitaire à l’Oie Blanche, Anie Beaudet a annoncé son départ pour relever un nouveau défi à la Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny. M. Lefrançois affirme qu’elle a été choisie pour son expérience dans le secteur de la vente entre entreprises, ses aptitudes communicationnelles et sa grande connaissance du milieu. Environ six candidats auraient appliqué sur ce poste, mais Mme Beaudet a finalement été choisie après plusieurs tours d’entrevues. « Je suis très contente d’avoir été sélectionnée. J’ai hâte de relever ce défi et de travailler avec les gens d’affaires à faire grandir Montmagny », confie Mme Beaudet.

Selon le président de la SDÉ, le premier mandat de Mme Beaudet sera de rencontrer toutes les entreprises de la ville, peu importe leur secteur d’activité, pour leur demander de quoi ils ont besoin pour prendre de l’expansion. « Lorsqu’on regarde dans le passé, ce sont les entrepreneurs d’ici qui ont fait grandir la ville et non ceux d’ailleurs », affirme M. Lefrançois. Elle pourra ensuite commencer à solliciter des entreprises de l’extérieur de la ville pour les convaincre d’aller s’installer à Montmagny.

Davantage de changements pourraient se faire à la SDÉ dans les prochains mois d’après M. Lefrançois. Le conseil d’administration votera prochainement pour faire passer le nombre d’administrateurs à sept plutôt que cinq. Le nombre d’élus au conseil passera aussi de deux à un. M. Lefrançois souhaite que cette nouvelle composition représente davantage tous les milieux d’affaires à Montmagny.

Promesses électorales

Le président de la SDÉ Marc Lefrançois est également candidat comme conseiller dans le district 1 aux élections municipales. Il souhaite rappeler que la restructuration de la SDÉ pour la recentrer vers le développement économique et l’embauche d’un démarcheur faisait partie de ses promesses électorales qui sont maintenant réalisées. Il fait aussi partie de ceux qui travaille sur le dossier d’exclusion de la zone agricole d’un grand terrain pour le projet de construction de multilogements modulaires de Maison Laprise. La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a d’ailleurs émis une orientation favorable à la troisième demande fait par la MRC de Montmagny pour ce projet grâce à l’inclusion d’un autre terrain à la zone agricole en échange. Plusieurs étapes restent tout de même à franchir avant la réalisation de ce projet.