Moins d’élus par acclamation aux élections municipales 2025

Lors des élections municipales de 2021, le Journal avait compté, à l’aide des données d’Élections Québec, qu’il y avait 168 postes disponibles dans les conseils municipaux dans les MRC de Montmagny et L’Islet. Parmi ces derniers, 153 n’avaient pas nécessité d’élection, soit environ 91 %. 13 conseils avaient été élus entièrement par acclamation.

Grâce à une nouvelle loi, les municipalités de moins de 2000 citoyens pouvaient faire le choix de faire diminuer le nombre de conseillers qu’elles auraient à partir des élections de 2025. La municipalité de Saint-Omer est la seule dans les deux MRC qui est allée de l’avant, passant ainsi de 6 à 4 conseillers en plus du maire. Il y a donc maintenant 166 postes pour les élections de 2025 dans les MRC de Montmagny et L’Islet.

Dans les 28 municipalités, 133 personnes ont été élues par acclamation, donc environ 80 % des sièges disponibles. Il est toutefois possible de remarquer qu’il y a également sept postes pour lesquels il n’y a pas de candidats, dont deux pour le siège de maire dans les municipalités de Lac-Frontière et Saint-Cyrille-de-Lessard. Cette fois, ce sont neuf conseils complets qui ont été élus par acclamation.

Seules deux municipalités auront des élections pour tous les sièges cette année, soit celle de Saint-Omer et de Sainte-Perpétue.