Moins d’élus par acclamation aux élections municipales 2025

Alors que 9 candidats sur 10 dans les MRC de Montmagny et L’Islet avaient été élus par acclamation lors des élections municipales de 2021, le taux semble avoir légèrement diminué pour celles de 2025. La Ville de Montmagny a même reçu un nombre record dans les dernières décennies, soit 20 candidats.
Lors des élections municipales de 2021, le Journal avait compté, à l’aide des données d’Élections Québec, qu’il y avait 168 postes disponibles dans les conseils municipaux dans les MRC de Montmagny et L’Islet. Parmi ces derniers, 153 n’avaient pas nécessité d’élection, soit environ 91 %. 13 conseils avaient été élus entièrement par acclamation.
Grâce à une nouvelle loi, les municipalités de moins de 2000 citoyens pouvaient faire le choix de faire diminuer le nombre de conseillers qu’elles auraient à partir des élections de 2025. La municipalité de Saint-Omer est la seule dans les deux MRC qui est allée de l’avant, passant ainsi de 6 à 4 conseillers en plus du maire. Il y a donc maintenant 166 postes pour les élections de 2025 dans les MRC de Montmagny et L’Islet.
Dans les 28 municipalités, 133 personnes ont été élues par acclamation, donc environ 80 % des sièges disponibles. Il est toutefois possible de remarquer qu’il y a également sept postes pour lesquels il n’y a pas de candidats, dont deux pour le siège de maire dans les municipalités de Lac-Frontière et Saint-Cyrille-de-Lessard. Cette fois, ce sont neuf conseils complets qui ont été élus par acclamation.
Seules deux municipalités auront des élections pour tous les sièges cette année, soit celle de Saint-Omer et de Sainte-Perpétue.
Cette année, 20 candidats se sont présentés à l’élection municipale à Montmagny. Une seule personne a été élue par acclamation, soit Jessy Croteau qui demeurera conseiller du district 2. Toutefois, est-ce un record à Montmagny?
Donnés Québec permet de consulter les résultats des élections municipales jusqu’en 2005. Il est plus difficile de trouver le nombre de candidats avant cette date, mais il semble que celui de l’élection de 2025 est un record depuis au moins le début des années 2000. À noter qu’il y avait moins de candidats en 2013, mais qu’il y a eu une lutte pour tous les sièges.
Nombre de candidats et d’élections par acclamation à Montmagny depuis 2005 :2025 : 20 candidats, 1 élu par acclamation
2021 : 10 candidats, 4 élus par acclamation
2017 : 16 candidats, 2 élus par acclamation
2013 : 17 candidats, aucun élu par acclamation
2009 : 8 candidats, 6 élus par acclamation
2005 : 8 candidats, 6 élus par acclamation