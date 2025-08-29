Christine Talbot souhaite demeurer conseillère

Christine Talbot a annoncé via ses réseaux sociaux son intention de solliciter un deuxième mandat de conseillère municipale à Cap-Saint-Ignace lors des élections municipales du 2 novembre prochain. Rappelons que Mme Talbot avait été élue en janvier 2024, après une élection partielle déclenchée à la suite du décès de la conseillère Évelyne Gallet qui occupait le poste numéro 5.

« C’est un privilège pour moi d’effectuer ce travail au service de la collectivité. Je souhaite poursuivre ce mandat avec rigueur, ouverture et enthousiasme, tout en demeurant disponible et à l’écoute des citoyennes et des citoyens. Ensemble, continuons à bâtir une communauté dynamique, inclusive et fière de ses richesses », affirme la candidate.

Présentement, Mme Talbot est la conseillère responsable des dossiers d’immigration, de tourisme, de la bibliothèque municipale et du volet environnement. (KD)