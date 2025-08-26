Mathieu Rivest prêt pour une nouvelle session parlementaire

La rentrée parlementaire de la mi-septembre approche pour le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest. Il revient sur ses réalisations de la dernière année avant d’entamer la dernière de son mandat actuel.

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, a profité de la saison estivale pour voyager davantage dans le comté et visiter les nombreux événements qui s’y tenaient. Il a aussi pu passer davantage de temps à faire de l’accompagnement de divers organismes dans le milieu. Alors que la rentrée parlementaire approche, M. Rivest revient sur ses dernières annonces qui faisaient d’ailleurs partie de ses promesses électorales.

La dernière année en quelques points :

-Centre culturel et sportif : Après l’annonce d’une subvention de 54,5 millions de dollars du gouvernement du Québec pour le projet de Complexe culturel et sportif en 2024, les travaux ont débuté en 2025, notamment des études du sol pour le volet sportif. M. Rivest affirme savoir que le montage financier pour le volet culturel n’est actuellement pas complet, mais il dit ne pas craindre le manque de financement. -Couverture ambulancière et paramédecine : Dossier qui cheminait depuis 2018 à la demande des paramédics du secteur de Saint-Jean-Port-Joli, la conversion totale de l’horaire de faction en horaire à l’heure a finalement été annoncée cette année. Cela représente un investissement de près d’1M$. Il sera également possible d’utiliser un mode de couverture dynamique dans la région, puisqu’une ambulance sera toujours sur la route. De plus, le projet pilote de paramédecine communautaire sera lancé dans la région de L’Islet. Ce dernier implique que les paramédics puissent faire de la prévention dans des lieux comme des résidences de personnes âgées. -Couverture cellulaire : Dans les derniers mois, plusieurs nouvelles tours cellulaires ont été annoncées dans la région de L’Islet et dans le sud de celle de Montmagny. Elles seront opérationnelles dans les prochaines années pour compléter la couverture cellulaire dans le secteur. M. Rivest reconnait que certains endroits n’auront toujours pas une couverture optimale, mais ils seront inclus dans une prochaine phase du projet du gouvernement du Québec. -Jeunesse : Le député souligne l’ouverture de plusieurs CPE communautaires dans les MRC de Montmagny et L’Islet, ainsi que celui du CPE de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, où 40 places avaient été attribuées.

Travailler ensemble

Le dossier du dôme amovible sur le terrain multisports Laprise de Montmagny est revenu plusieurs fois dans l’actualité de la dernière année. Il a d’abord été abandonné par le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, la Ville et la MRC de Montmagny, puis une demande a été transmise au gouvernement afin que cette subvention puisse plutôt servir à l’amélioration du terrain actuel. À ces étapes, le député Mathieu Rivest n’aurait pas été consulté, même si une subvention de 1,2M$ du gouvernement du Québec est destinée à ce projet. Il dit d’ailleurs avoir travaillé pour s’assurer que cette aide financière soit réservée pour le milieu jusqu’à la fin de l’année 2029. « Autant à la population qu’aux acteurs du milieu, je fais un appel qu’il faut développer le réflexe de travailler ensemble. Je ne suis pas un député qui est là pour amener de l’argent puis se taper dans les mains. J’ai envie de suivre les projets et c’est ce que j’aime de mon travail. » M. Rivest ajoute qu’il souhaite que les initiateurs de projets entrent davantage en communication avec son bureau lorsqu’ils rencontrent une impasse afin de travailler en amont plutôt qu’en aval une fois que les annonces sont faites.

La descente de la CAQ