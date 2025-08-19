Pierre Bouffard sera candidat à la mairie

L’homme d’affaires Pierre Bouffard annonce qu’il déposera sa candidature pour le poste de maire de la Ville de Montmagny lors des élections municipales du 2 novembre prochain.

« Ceux qui me connaissent bien savent que je me suis toujours intéressé à la politique. L’idée m’avait souvent traversé l’esprit de me lancer dans ce monde, mais différentes circonstances liées à mes engagements me retenaient d’aller de l’avant.

Lorsqu’un groupe de personnes m’a approché dans les derniers mois pour jauger mon intérêt à me lancer dans la prochaine élection municipale, ça a ramené rapidement mon intérêt à vouloir continuer à m’investir dans mon milieu, mais cette fois par le biais de la politique », mentionne M. Bouffard sur sa page Facebook.

Selon la publication de M. Bouffard, il en dévoilera davantage sur son équipe, ses motivations et ses priorités lors d’une conférence de presse prévue en septembre.

M. Bouffard est présentement co-propriétaire du Café bistro Au Coin du Monde. Il s’est impliqué dans plusieurs organismes sportifs dans la région dans les dernières décennies, il était d’ailleurs président de l’équipe de hockey l’Everest de la Côte-du-Sud jusqu’à très récemment.