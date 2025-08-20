Décès de Marc Couillard

Marc Couillard, anciennement directeur général de Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet et homme s’étant impliqué dans plusieurs organismes de la région, serait décédé cette semaine selon nos informations.

Marc Couillard s’est impliqué bénévolement au sein de plusieurs organismes dans la région de Montmagny dans différents domaines, autant en sports qu’en culture. Il fait partie des membres fondateurs des Arts de la scène de Montmagny et était toujours au sein du conseil d’administration jusqu’à son décès. Il s’est également impliqué au sein de la Fondation du Cégep de La Pocatière, où il a été président, et auprès du Club de golf de Montmagny, où il a participé à amasser beaucoup d’argent pour les activités et où il pratiquait ce sport qu’il aimait beaucoup. Dans les dernières années, il s’est aussi joint au conseil d’administration de L’Arc-en-Ciel, Regroupement de Parents et de Personnes Handicapées, et il en était même le président. Il ne s’agit que de quelques une des implications bénévoles de M. Couillard dans la communauté au cours de sa vie.

Le Club de golf de Montmagny mettra d’ailleurs ses drapeaux en berne quelques jours pour souligner son départ.

L’avis de décès n’est pas publié pour le moment, mais les services auraient été confié à la Maison funéraire Laurent Normand et les funérailles seraient planifier les 19 et 20 septembre prochains.

Toute l’équipe du Journal offre ses sympathies aux proches de M. Couillard.