Complexe culturel et sportif : La nouvelle salle de spectacle viendra après la construction du volet sportif

Dans les prochaines semaines, une nouvelle étape importante sera franchie avec l’embauche d’une ressource qui travaillera sur le programme fonctionnel et technique (PFT). Cette personne analysera en profondeur le projet et les différents besoins afin d’élaborer la commande qui sera faite aux professionnels. Le PFT permettra également de préciser le budget nécessaire pour le projet.

Un projet modèle?

Bien que le volet culturel soit réalisé plus tard que le volet sportif, Mme Lamontagne affirme qu’il n’y a pas de rancune dans un milieu par rapport à un autre. Elle ajoute même que cette façon de piloter le projet via le Centre de services scolaire a ses avantages. « Nous ne sommes pas les premiers à avoir une salle dans une école secondaire, mais nous sommes dans les premiers à piloter un projet comme celui-là de cette manière. Je dirais même que nous sommes observés de l’extérieur, car plusieurs diffuseurs sont impressionnés que nous ayons pu obtenir 14,5 M$ du ministère de la Culture. » Elle ajoute que les délais permettent également d’avoir plus de temps pour finaliser les premières étapes du projet.

La directrice des ADLS souligne que même si peu d’annonces sont faites en lien avec la salle de spectacle en ce moment, le projet continue d’avancer et elle y travaille presque tous les jours. « 2025 va être une grosse année encore pour le projet culturel. 2026, ça sera à voir, car j’ai l’impression que 2026 représentera plus la construction du volet sportif. Par contre, je pense que 2027, 2028 au plus tard, on devrait être bon pour commencer les travaux pour la salle. » Mme Lamontagne conclut en soulignant que les ADLS continuent de prévoir sa programmation comme l’organisme le fait habituellement sans prendre compte d’une fermeture éventuelle de la salle. « Lorsque nous aurons des dates concrètes, il nous fera presque plaisir d’annoncer que les spectacles seront remis pour être présentés dans notre nouvelle salle après les travaux. »