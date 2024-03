De Daniel Sylvain à DJ Dan

Daniel Sylvain alias DJ Dan est le disc-jockey des Remparts de Québec depuis environ 17 ans. Au fil des années, il a également commencé à occuper le poste pour plusieurs autres organisations sportives comme le Rouge et Or de l’Université Laval et les Capitals de Québec.

Le 1er mars dernier, M. Sylvain était pour la première fois le responsable de la console lors d’un match de saison de la LNH. Il explique qu’il avait déjà fait des parties de présaison à l’époque où le Canadien de Montréal en organisait à Québec, mais qu’il s’agissait de sa première expérience en plein cœur de la saison de hockey.

Daniel Sylvain affirme que, dans son métier, la plupart des DJ ne s’absentent jamais d’une partie à moins d’être vraiment obligés de le faire. Il affirme avoir lui-même manqué moins de cinq matchs des Remparts dans les 17 dernières années. Toutefois, celui qui occupe le poste pour les Sénateurs d’Ottawa devait s’absenter pour une partie et a offert à DJ Dan de le remplacer. Ce dernier a immédiatement sauté sur l’occasion.

Quelques semaines avant la partie qu’il devait animer, il a fait la route vers le Canadian Tire Center à Ottawa afin d’aller à la rencontre d’Alex Marchand, le DJ des Sénateurs, qui lui a présenté le rôle qu’il avait à remplir.

M. Sylvain témoigne d’une expérience très enrichissante et à la hauteur de ses attentes: « D’être celui qui avait le contrôle, c’était une opportunité vraiment unique et j’étais vraiment content qu’on me l’offre. [...] Le gros défi était au niveau des communications. Nous avons toujours un casque et nous sommes constamment en contact avec plusieurs personnes, dont la directrice de production qui nous donne des instructions. La principale différence c’est qu’à Ottawa tout se déroule en anglais. C’était un bon défi, mais tout s’est très bien déroulé quand même. »