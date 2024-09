$!De nouveaux locaux adaptés dans L’Islet-Sud

Alphis était auparavant installé dans un local dans la Municipalité de Saint-Pamphile, mais la coordonnatrice Marylou Mercier explique que l’organisme souhaitait acquérir son propre bâtiment pour élargir ses possibilités d’offrir différents services.

Mme Mercier mentionne que la Municipalité de Tourville a été choisie principalement à cause de la disponibilité du bâtiment qui répondait aux critères d’Alphis. De plus, sa position permet d’être plus central dans le sud de la MRC de L’Islet. Plusieurs travaux ont toutefois été nécessaires, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ces derniers ainsi que le déménagement ont néanmoins été possible en moins d’un an.

Les nouveaux locaux d’Alphis proposent des espaces d’apprentissages et pour faire des projets de groupe, un coin cuisine et salle à manger, un atelier artistique et plusieurs autres. Tous ces lieux sont adaptés aux besoins multiples de la clientèle.

Pour ce projet, Alphis a reçu de l’aide financière de la Caisse Desjardins de L’Islet-Sud et des Hautes-Terres, de la MRC de L’Islet et des municipalités du sud de la MRC.

Le président de la Caisse Desjardins de L’Islet-Sud et des Hautes-Terres, Normand Caron, a également profité de l’événement pour annoncer que l’institution financière investira dans le prochain projet d’Alphis, soit l’aménagement de la cour extérieure. L’organisme souhaite rendre disponibles de nouveaux jeux adaptés à l’été 2025.