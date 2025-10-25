De nouvelles études demandées aux initiateurs des projets éoliens

Rappelons que le projet de Kruger Énergie, soit le parc éolien Saint-Paul-de-Montminy, prévoit l’installation de 28 éoliennes pour une puissance totale de 196 MW. Sa réalisation est estimée à 552 M$. Celui de la Forêt Domaniale est principalement situé à Cap-Saint-Ignace et il est mené par la compagnie EDF Renouvelables. Il prévoit 30 éoliennes pour une puissance de 180 MW et il est estimé à 607 M$. Dans les deux cas, les éoliennes auront une hauteur totale d’environ 200m, créeront environ 250 emplois pendant la phase de construction qui s’étalerait entre 2026 et 2027 et sont réalisés en partenariat à 50 % avec l’Alliance de l’Est qui regroupe plusieurs MRC, donc celle de Montmagny. Le BAPE a reçu un mandat du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs qui a débuté en juin dernier. Deux séances de consultations publiques se sont tenues à Montmagny et la Commission a également reçu 77 mémoires, 18 commentaires et trois images commentées en lien avec les projets.

Bien que les deux projets soient évalués dans le rapport, la majeure partie de cette dernière traite de celui de Saint-Paul-de-Montminy qui a été l’objet de la plupart des commentaires lors des séances de consultations.

Impacts humains et environnementaux

Dans certaines de ces recommandations, le BAPE aborde les enjeux qui ont été amenés à la Commission par beaucoup d’intervenants, soit l’impact du projet de Kruger sur les résidents des lacs sur le territoire. « La réalisation éventuelle du parc éolien Saint-Paul-de-Montminy entraînerait une modification des paysages pour une pourvoirie et plusieurs sites de villégiature situés en bordure des lacs Gosselin, Colin et Jally. Ces paysages revêtent une grande valeur pour les riveraines et riverains, ce que Kruger Énergie Saint-Paul-de-Montminy S.E.C. n’a pas pleinement pris en considération dans son étude d’impact sur l’environnement », peut-on lire dans le rapport. La Commission recommande donc de revoir l’étude d’impacts environnementaux en considérant ces facteurs. Elle demande aussi au ministère d’exiger que les impacts psychosociaux du projet, particulièrement chez les riverains, soient ajoutés à l’étude. Elle souligne toutefois les efforts de Kruger qui a formé un comité de travail avec des résidents et a encore récemment modifié l’emplacement d’une éolienne pour réduire sa présence près des lacs.

Le climat sonore est aussi abordé, car bien que les mesures de l’initiateur du projet prévoient ne jamais dépasser le 40 dB de son autorisé, le rapport souligne que la différence pourrait être remarquable dans un endroit qui était initialement très calme. Il recommande donc de mesurer le climat sonore initial.

Du côté environnemental, il est recommandé que des mesures soient mises en place dès l’entrée en fonction des éoliennes pour réduire l’impact sur la population de chauve-souris, car certaines sont déjà menacées, s’assurer que les travaux ne se fassent pas durant la période de nidification des oiseaux et faire le suivi de la qualité de l’eau des lacs sur le territoire du projet.

Des retombées économiques structurantes

Bien que la MRC de Montmagny doive investir environ 4,8 M$ dans le projet, les risques de perte financière seraient très minimes et les profits attendus majeurs pour certains endroits. Les municipalités qui accueilleront le projet pourraient voir leur budget augmenté de 8,2 à 30,8 % pendant l’exploitation du parc. « Les projets de parcs éoliens Saint-Paul-de-Montminy et de la Forêt Domaniale ont le potentiel de générer des retombées économiques structurantes pour les quatre municipalités de la MRC de Montmagny qui accueilleraient des éoliennes sur leur territoire. »

La Commission aborde aussi le double rôle que jouent les municipalités dans un tel projet. Elle explique que le fait que les municipalités soient bénéficiaires des projets mine la crédibilité des élus dans leur rôle de faire valoir les intérêts de leurs citoyens. Elle rappelle toutefois que des mécanismes ont bel et bien été mis en place pour favoriser la transparence envers la population et que la MRC et les municipalités devraient les faire connaitre davantage.

À la suite du dépôt du rapport, le ministère de l’Environnement émettra des recommandations et décidera s’il émet les autorisations nécessaires à la suite des projets.