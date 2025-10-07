Une fin de semaine à vivre comme un matelot

Depuis 2009, l’Opération Triton se tient chaque année, mais elle a gagné en popularité depuis ses débuts. Le maire de L’Islet, Germain Pelletier, qui est également impliqué depuis longtemps au CCMRC J.E, explique qu’il s’agissait au départ d’une simple idée dessinée derrière un napperon au Restaurant l’Éveil, mais qu’il est fier de voir maintenant plusieurs dizaines de jeunes y prendre part chaque année.

L’officier Colin Lavergne explique que, durant une fin de semaine, tous les cadets résident à bord des deux bateaux hors service du Musée maritime du Québec (MMQ), soit l’hydroptère Bras d’or et le brise-glace Ernest Lapointe. Les jeunes y vivent comme des matelots, permettant de mettre en pratique leurs apprentissages. Pendant la fin de semaine, ils suivent plusieurs cours, mais prennent aussi part à des activités spéciales.

Cette année, les cadets pouvaient participer à un rallye photo dans le Ernest Lapointe ainsi qu’à un défi évasion dans le Bras d’or. La mission spéciale pour l’Opération Triton de 2025 était le passage de marchandise d’un navire à l’autre à l’aide de communications par codes transmis par des mouvements faits à l’aide de drapeaux. D’une embarcation à l’autre, les jeunes devaient d’abord décrypter le signal envoyé par l’autre équipe, puis envoyer via un système de cordes et de poulie le bon objet demandé de l’autre côté. Les mots utilisés étaient de plus en plus semblables au fur et à mesure que la mission progressait, les cadets devaient donc comprendre le code à la perfection pour savoir quel objet envoyer.