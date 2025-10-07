Une fin de semaine à vivre comme un matelot

Le Corps de Cadets de la Marine (CCMRC) de L’Islet J.E. Bernier organisait cette année la 16e Opération Triton le 4 et le 5 octobre. Pendant une fin de semaine, les jeunes ont pu vivre sur les deux bateaux-musées du Musée maritime du Québec (MMQ) afin d’y mettre en pratique des connaissances lors de missions spéciales.
Depuis 2009, l’Opération Triton se tient chaque année, mais elle a gagné en popularité depuis ses débuts. Le maire de L’Islet, Germain Pelletier, qui est également impliqué depuis longtemps au CCMRC J.E, explique qu’il s’agissait au départ d’une simple idée dessinée derrière un napperon au Restaurant l’Éveil, mais qu’il est fier de voir maintenant plusieurs dizaines de jeunes y prendre part chaque année.
L’officier Colin Lavergne explique que, durant une fin de semaine, tous les cadets résident à bord des deux bateaux hors service du Musée maritime du Québec (MMQ), soit l’hydroptère Bras d’or et le brise-glace Ernest Lapointe. Les jeunes y vivent comme des matelots, permettant de mettre en pratique leurs apprentissages. Pendant la fin de semaine, ils suivent plusieurs cours, mais prennent aussi part à des activités spéciales.
Cette année, les cadets pouvaient participer à un rallye photo dans le Ernest Lapointe ainsi qu’à un défi évasion dans le Bras d’or. La mission spéciale pour l’Opération Triton de 2025 était le passage de marchandise d’un navire à l’autre à l’aide de communications par codes transmis par des mouvements faits à l’aide de drapeaux. D’une embarcation à l’autre, les jeunes devaient d’abord décrypter le signal envoyé par l’autre équipe, puis envoyer via un système de cordes et de poulie le bon objet demandé de l’autre côté. Les mots utilisés étaient de plus en plus semblables au fur et à mesure que la mission progressait, les cadets devaient donc comprendre le code à la perfection pour savoir quel objet envoyer.
L’officier Laverge explique qu’avec les années d’autres corps de cadets au Québec, et même au Canada, ont entendu parler de l’Opération Triton et ont été impressionnés par la chance qu’avaient les jeunes de L’Islet de pouvoir vivre une aventure comme celle-là. En effet, peu d’autres organisations au pays ont accès à des navires comme ceux du MMQ et ont l’autorisation d’y appliquer leurs connaissances.
Plusieurs autres groupes ont fait la demande afin de se joindre à l’activité dans les dernières années. Pour 2025, les CCMRC Bellechasse et Pointe-Lévy ont rejoint celui de L’Islet. Une autre opération avec d’autres corps de cadet devrait se tenir dans les prochains mois.
Dans le partenariat avec le MMQ, les cadets de L’Islet ont l’opportunité de dormir dans les bateaux et d’y passer une fin de semaine et ce, sans aucun cout supplémentaire pour l’organisation.
L’officier Lavergne souligne toutefois que les cadets retournent au Musée durant l’année pour faire plusieurs heures de bénévolat durant lesquels ils nettoient l’intérieur et les différents instruments des bateaux afin de les faire reluire pour les visiteurs de l’institution. Il ajoute que plusieurs participants des autres corps de cadets sont revenus au MMQ avec leurs parents afin de leur faire découvrir l’endroit où ils ont vécu cette aventure. Il est donc d’avis que les deux parties gagnent beaucoup dans cette entente.