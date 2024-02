Découvrez le planétarium gonflable de la Corporation entre Ciel et Marée

La Corporation entre Ciel et Marée invite la population à découvrir son tout nouveau planétarium gonflable lors d’une activité portes ouvertes. Le planétarium a pu être acquis par l’organisme à la suite d’une campagne de sociofinancement et d’une aide financière de la MRC de Montmagny. En plus de le rendre accessible dans son local, la Corporation souhaite transporter la structure dans les écoles et les camps de jour afin d’aller directement à la rencontre des jeunes grâce à des activités de vulgarisation scientifique.

Le planétarium gonflable a un diamètre de 5 m et vaut environ 75 000 $. L’intérieur est complètement noir et il est possible d’y projeter des cartes du ciel déjà programmées afin d’explorer les phénomènes cosmiques désirés.

La Corporation tiendra cette activité portes ouvertes dans son local situé dans le presbytère de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud le 2 mars entre 13 h et 17 h. (KD)