Des animaux errants de Montmagny maltraités

Dans un avis public publié le 20 décembre 2023 sur son site web, la municipalité indiquait : « Pour s’assurer du bien-être des bêtes rescapées, la Ville de Montmagny travaille en collaboration avec l’Escouade Canine MRC. »

Or, le Journal a eu accès à quatre plaintes logées par des témoins entre janvier et avril 2024 au MAPAQ au sujet des activités de l’organisme. Elles révèlent les conditions horribles, répugnantes et révoltantes dans lesquelles étaient plongées les chats rescapés.

« Les consignes données par la MAPAQ ne sont pas respectées (cages toujours petites, bols toujours renversables, litières toujours trop petites). Des chats sont laissés sans soin dès la présence de premiers symptômes de maladie et meurent seuls dans leur cage. Pas de vétérinaire. Pas de technicienne en santé animale. Lors de transports, les chats qui sortent de chirurgie sont dans des cages à l’arrière du pickup sous des températures négatives. Des chats malades sont abandonnés dans des fossés ou dans des bois. [...] De plus, dans le bureau de l’ancien TSA, il y a une pochette de “chat décédé” dans le deuxième tiroir de classeur », indique l’une d’entre elles. Les autres plaintes ont toutes d’effroyables similarités : elles font état de chats malades, abandonnés, déshydratés et dans un état moribond. Elles révèlent aussi la disparition soudaine et mystérieuse de plusieurs d’entre eux.

Ces signalements ont fait l’objet d’une enquête par le MAPAQ. Au terme de celle-ci, le 26 avril 2024, elle a révoqué le permis d’exploitation d’Escouade Canine MRC, ce qui est la plus grave sanction qu’elle peut imposer, car elle a entrainé sa fermeture.