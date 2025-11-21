28 000 cigarettes saisies à Montmagny

Le 6 novembre, vers 8 h 30, les enquêteurs du poste de Montmagny, en collaboration avec des enquêteurs de l’Équipe des enquêtes sur la contrebande, ont effectué quatre perquisitions simultanées à Montmagny : deux dans des résidences et deux dans des véhicules appartenant à deux hommes de 72 ans et de 38 ans et à une femme de 35 ans, tous résidents de Montmagny. Sur les lieux, les policiers ont saisi deux téléphones cellulaires, près de 2 500 $ en argent comptant, un véhicule, ainsi qu’environ 28 000 cigarettes de contrebande. Aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment.

Source : Sûreté du Québec.