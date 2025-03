Deux candidats annoncés pour les élections fédérales

Les élections fédérales devraient être déclenchées prochainement à la suite de la démission du premier ministre Justin Trudeau et à l’élection du nouveau chef libéral Mark Carney.

Pour le moment, deux candidats se sont manifestés dans la circonscription de Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata. Rappelons qu’il s’agit de la nouvelle circonscription crée lors de l’Ordonnance de représentation de 2023. En plus des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup, elle inclut maintenant celle de Témiscouata.

Bernard Généreux

Bernard Généreux confirme avoir fait officialiser tous les documents nécessaires à sa candidature auprès de son parti en décembre dernier. Il représentera donc le Parti conservateur du Canada dans la circonscription.

Actuellement député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, il souhaite obtenir un sixième mandat lors des prochaines élections. « J’ai hâte de rencontrer les citoyens et citoyennes de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata et d’échanger avec eux sur les enjeux qui leur tiennent à cœur. Avec un territoire élargi incluant maintenant la MRC du Témiscouata, mon équipe et moi promettons d’offrir la même qualité de service sur tout le territoire. Nous nous engageons donc dans une campagne dynamique et passionnante, toujours à l’écoute des préoccupations de nos citoyens! » affirme le député.

Rappelons que M. Généreux est originaire de La Pocatière et il est également homme d’affaires, car il est co-propriétaire de l’entreprise Base 132 depuis 1993. Il a également été maire de La Pocatière de 2005 à 2009 avant de se lancer en politique fédérale.

Diane Sénécal

Diane Sénécal représentera le Bloc Québécois lors des prochaines élections fédérales. Son investiture s’est tenue le 12 mars dernier à Rivière-du-Loup.

Mme Sénécal s’implique auprès du parti politique depuis plusieurs années, bien qu’elle n’ait jamais été candidate. Elle est présidente de l’Association de la circonscription depuis quelques années et elle agit également à titre de présidente régionale de sa formation politique pour l’Est-du-Québec selon le Bloc Québécois. Elle siège présentement en tant que vice-présidente à la Commission de la citoyenneté du Bloc Québécois qui a le mandat de conseiller le parti sur les orientations et sur toutes questions relatives à la citoyenneté, ainsi que de proposer un plan d’action annuel.

Mme Sénécal a débuté sa carrière professionnelle dans l’enseignement, notamment en français et en anglais. Elle s’est plus tard spécialisée dans la francisation. Elle est présentement directrice du service de développement local et régional de la MRC de L’Islet.

« Nos manufacturiers, nos agriculteurs, nos forestiers et nos travailleurs ont besoin d’une députée qui ne reculera pas. Au sein du Bloc Québécois, je n’aurai qu’un seul objectif : défendre ce qui est bon pour les gens de ma circonscription et pour le Québec », souligne la candidate.

D’autres candidats?

Actuellement, aucun autre candidat ne semble s’être manifesté pour prendre part à la prochaine course électorale.

Du côté du Parti libéral du Québec, l’Association de la circonscription a été radiée de la banque de données d’Élection Canada en juin 2024. Le Journal a tenté de contacter l’ancien responsable de cette dernière ainsi que l’Association du parti responsable de la province de Québec, mais les demandes sont toujours sans réponses pour le moment. Du côté du NPD, le Journal a également tenté de contacter l’Association de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, mais la demande est aussi restée sans réponse.

Les conservateurs en avance

Qc125 présente également des prédictions électorales pour les élections fédérales. En date du 13 mars, au moment d’écrire ces lignes, les probabilités de victoire sont « solides » pour le Parti conservateur dans la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata avec une probabilité de victoire de plus de 99 %. Celles du Bloc Québécois et du Parti libéral du Canada sont présentement de moins de 1 %.

Les projections du vote actuelles sont de 51% ± 8% pour le Parti conservateur du Canada, de 25% ± 6% pour le Bloc Québécois, de 15% ± 5% pour le Parti libéral du Canada et de 3% ± 2% pour le NPD.

Pour référence, voici les résultats des dernières élections de 2021 selon Élection Canada :

- Bernard Généreux – Parti conservateur du Canada : 50,4 %

- Simon Bérubé – Bloc Québécois : 26,2%

- François Lapointe – Parti libéral du Canada : 17,5%

- Sean English – NPD : 3,3 %