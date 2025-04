Diane Sénécal souhaite la protection de l’économie régionale

En matière de protection de l’économie régionale, Mme Sénécal présente trois priorités du Bloc Québécois qui pourrait soutenir le développement économique du Québec, mais aussi de notre région à son avis. Il s’agit de la valorisation des ressources forestières, de la protection du milieu agricole et de l’investissement dans en matière de recherches et développement.

Le Bloc Québécois souhaite une charte fédérale du bois qui favoriserait l’utilisation du bois québécois dans la construction et rénovation et un soutien aux transformations de cette ressource. Le parti demande aussi que le gouvernement fédéral mette fin à l’imposition des tarifs américains sur le bois d’œuvre, qui font l’objet des nouveaux tarifs de 25 % en plus du 14,5 % qui était déjà appliqué.

Mme Sénécal se dit également d’avis que le Bloc est le seul parti qui défendra le milieu de l’agriculture québécois et la gestion de l’offre si des négociations devaient se tenir. Le parti s’engage à redéposer un projet de loi pour protéger la gestion de l’offre et à exiger des mesures de soutien pour divers secteurs. « Personnellement, même si les deux principaux partis disent que la gestion de l’offre ne sera pas touchée, je n’y crois pas. Je dis à la population de ne pas être naïve. Tant mieux si elle est protégée, mais je dis quand même que le Québec doit être vigilant et qu’il doit parler fort et élire une députation forte pour ramener cette préoccupation en avant. »

Le secteur de la recherche et développement est aussi ciblé par le Bloc Québécois comme étant l’un de ceux dans lequel il est impératif d’investir. Le parti croit que cela permettrait au Québec d’accroitre sa compétitivité et son autonomie économique.

Travailleurs étrangers

En matière de travailleurs étrangers, Mme Sénécal soutient que son parti est en faveur d’une analyse région par région des besoins. Elle affirme que la situation dans notre région ne devrait pas être analysée au même titre que celle de Montréal ou Québec. Elle déplore le changement soudain dans les politiques fédérales qui empêcheront plusieurs entrepreneurs de renouveler les permis de leurs employés. Mme Sénécal souligne qu’elle a rencontré plusieurs entrepreneurs sur le terrain qui lui ont confié être déjà à bout de souffle avec la pénurie de main-d’œuvre spécialisée et que perdent leurs travailleurs pourrait les pousser à mettre la clé dans la porte. Elle ajoute que, si des entreprises devaient en venir à faire ce choix, beaucoup de Québécois perdraient ainsi leur emploi, pas seulement les travailleurs étrangers.