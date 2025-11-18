À 21 ans, Colin Lavergne devient le plus jeune élu de l’histoire de Montmagny

Les élections municipales de 2025 resteront gravées dans l’histoire de la politique magnymontoise. Après la première mairesse, le plus jeune élu a remporté ses élections. À 21 ans, Colin Lavergne a fait son entrée au conseil municipal dans un mandat où il souhaite impliquer la jeunesse.

« Je me suis doté d’un mandat jeune. Je veux travailler pour les jeunes. Je veux amener les jeunes à s’impliquer dans leur ville. D’être le plus jeune, ça me permet d’avoir cette force-là à apporter à la table. Je pense que c’est super intéressant », lance celui qui croit que les jeunes doivent avoir une voix afin de se prononcer sur les enjeux qui les touchent. En pleine session universitaire, Colin Lavergne a mené sa campagne entre ses travaux scolaires et des cours de son baccalauréat en affaires publiques et relations internationales. Ses efforts ont porté leurs fruits puisque dans une course à quatre candidats dans le district 6, il a remporté la majorité des voix dans une course serrée jusqu’à la fin. Cinq des six boîtes avaient été dépouillées, et Colin était en retard de 13 bulletins de vote en sa faveur. Les 25 votes par anticipation lui ont permis de remporter par un maigre écart de douze voix. « C’était palpitant littéralement jusqu’à la toute fin. On était stressés jusqu’à la dernière seconde. »

« Il faut faire la job »

À peine assermenté, Colin Lavergne oublie déjà sa campagne électorale et se plonge dans son nouveau rôle de conseiller. Toujours en période d’adaptation, plusieurs informations sur le fonctionnement municipal lui sont acheminées. Au moment d’écrire ces lignes, les comités de travail ne sont pas encore déterminés, mais le seront dans les prochaines heures, lors de la première séance du conseil municipal. Il compte s’impliquer rapidement dans la communauté, tout en ayant des intérêts sur les dossiers impliquant les jeunes, la famille, la culture ou encore les sports. « Je crois que ce seront les mandats qui vont m’être attribués. Je suis jeune et ça va être plus facile pour moi d’aller s’impliquer avec eux. Ce sont des dossiers qui risquent de m’être attribués. »

Pourquoi se lancer en politique à 21 ans ?