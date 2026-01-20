Faillite de F.F. Soucy : des entreprises prévoient perdre plus d’1,7 M$

L’avis de faillite déposé fait état d’une liste de créanciers particulièrement imposante. 430 créanciers à l’échelle du Québec, des dettes de 94,5 M$ et des actifs évalués à 8,6 M$. Parmi les créanciers les plus lourdement touchés dans Montmagny-L’Islet, la filière du Groupe Lebel, Bois Daaquam, dont des usines sont situées à Saint-Just-de-Bretenières, Saint-Pamphile et Saint-Aubert, affiche à lui seul des créances de plus de 707 430,32 $. S’ajoutent aussi Transbois TBM, MTY Express, Trans Ray Gauvin, Transport Gilmyr, Emballage LM et Transport Maxi JP.

C’est un véritable coup dur pour le Groupe Lebel. Pour l’entreprise qui évolue dans l’industrie forestière, les pertes directes, incluant ses autres usines dans l’Est-du-Québec, dépassent le million de dollars. « Une usine de pâte et papier, c’est très important pour une région. Les scieries dépendent en partie de ces usines pour écouler leurs sous-produits de transformation primaire du bois », explique Pierre-Olivier Morency, directeur croissance et innovation chez le Groupe Lebel.

La fermeture d’une usine de pâte et papier entraîne des répercussions importantes pour l’ensemble de la filière forestière régionale selon M. Morency. Ces installations jouent un rôle clé en servant de débouché aux sous-produits issus des scieries, notamment les copeaux de bois, qui constituent l’intrant principal de la fabrication de la pâte. Lors de la transformation du bois d’œuvre, seule une partie du tronc est convertie en planches, tandis qu’une proportion importante de la matière restante doit être valorisée, notamment en copeaux de bois.