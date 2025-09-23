Faire sécher les aliments pour les garder jusqu’à 25 ans

Le Centre communautaire Normandie situé sur le chemin St-Léon à Montmagny offre plusieurs services, la plupart dirigés par des bénévoles. On y trouve, entre autres, une halte-garderie et des activités de cuisines collectives. Chaque matin, les bénévoles reçoivent de la nourriture du Club des petits déjeuners qu’elles vont ensuite distribuer dans les écoles primaires aux enfants inscrits au programme. Des centaines de déjeuners circulent ainsi chaque jour dans la région. Danielle Poulin et Françanne B. Bertand expliquent qu’il y a toutefois de la nourriture qui revient à l’occasion, car les jeunes ne mangent pas toujours tout. Pour certains aliments, comme le yogourt, il est impossible de les garder pour une autre collation en les remettant simplement au frigidaire, car la chaine du froid a déjà été brisée. Pour certains fruits, il est simplement difficile de les garder plus que quelques jours.

À la recherche d’une solution pour récupérer ces aliments ou pour en augmenter la durée de conservation, elles ont découvert le processus de lyophilisation. Il s’agit d’un mode de déshydratation à froid où on congèle des aliments puis on en retire l’eau, le tout dans un endroit sous vide. Cela se fait dans une machine qui est accompagnée d’un compresseur qui vient retirer l’air. Les aliments en ressortent séchés et très légers. Ce procédé est de plus en plus populaire, certaines confiseries l’utilisent pour donner une nouvelle texture à différents bonbons et des randonneurs s’en servent pour amener une grande quantité de repas complets sans que les aliments soient difficiles à transporter. L’achat d’une machine peut toutefois représenter plusieurs milliers de dollars d’investissement. Lorsque tout est conservé à la noirceur et dans des emballages appropriés, les aliments peuvent par contre se conserver pendant environ 25 ans et conservent l’entièreté de leur valeur nutritionnelle.

Le Centre communautaire Normandie s’est donc muni de sa propre machine en investissant environ 4 000 $. Les premiers mois ont servi à faire différents tests pour voir quels aliments fonctionnaient bien et combien de temps étaient nécessaires à leur séchage. Elles ont d’ailleurs réuni toutes leurs informations dans un livre. Les résultats auraient été plutôt concluants, car les bénévoles ont réussi à faire plusieurs types de collation comme des cubes de compotes, de yogourt ou des fruits séchés, ainsi qu’à conserver des repas complets comme du ragout de boulettes. Pour manger ce type de repas, il suffit d’ajouter de l’eau et de réchauffer.