Félix Michaud quittera la Ville de Montmagny

Selon des informations transmises au Journal puis validées par l’équipe, le directeur général de la Ville de Montmagny, Félix Michaud, quittera son poste à partir du 9 novembre prochain, soit une semaine après la tenue des prochaines élections municipales. La nouvelle aurait été annoncée aux employés ce matin. Il n’aurait pas partagé ses projets d’avenir pour le moment, mais aurait affirmé se lancer dans de nouveaux défis professionnels.

Rappelons que Me Michaud a été engagé par le conseil municipal de la Ville de Montmagny en janvier 2016 à titre de directeur général. Il était auparavant greffier de la municipalité pendant un peu plus d’une décennie.

« Avec des responsabilités qui se complexifient d’année en année, les directeurs de Villes d’expérience se font rares au Québec, et Montmagny avait la chance d’avoir l’une de ces perles entre les mains. Je m’attendais donc à ce que, dans la fleur de l’âge professionnel, une organisation de fort calibre lui offre un pont d’or à la hauteur de ses compétences. Merci, Félix, pour le succès des relations politico-administratives basées sur des échanges clairs, une confiance mutuelle et la détermination de faire avancer ensemble des projets visant à bâtir un avenir pour notre belle ville », affirme le maire Marc Laurin via communiqué.