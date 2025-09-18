Décès par noyade dans le fleuve près de Berthier

Une femme serait décédée hier après une baignade dans le fleuve Saint-Laurent dans les environs de la municipalité de Berthier-sur-Mer. Selon les informations de la Sûreté du Québec, elle se baignait avec un petit groupe puis aurait montré des signes de difficultés à nager. Les services d’urgence ont été appelés vers 14 h. La Garde côtière canadienne aurait aussi été appelée pour intervenir et des manœuvres de réanimation ont été pratiquées, mais le décès de la victime a tout de même été constaté.

Bien que la thèse de la noyade semblerait la plus probable, la SQ aurait ouvert une enquête pour clarifier les circonstances de l’événement.