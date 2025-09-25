L’Oiselière investit 250 000$ pour recommencer à accueillir des congrès

Les grandes salles de L’Oiselière n’ont pas accueilli d’événements depuis la pandémie de COVID-19 alors que les mesures sanitaires ne les permettaient pas, puis le CISSS de Chaudière-Appalaches en a fait la location quelques années afin d’y établir son centre de prélèvements et de vaccination à Montmagny. L’entreprise souhaite maintenant leur donner un nouveau souffle en lançant avec des rénovations majeures dans ces espaces. « En résumé, les travaux consistent à moderniser l’espace, à décloisonner le bar, pour permettre plus de fluidité, à construire une zone de transition entre la cuisine et les salles pour un service plus discret, puis à moderniser l’éclairage, l’ameublement, le son et le wifi. » Selon la co-propriétaire et directrice de l’établissement, Julie Roy, des investissements d’environ 250 000 $ ont rendu ce projet possible. Mme Roy se dit également fière d’avoir choisi des entrepreneurs locaux pour la réalisation des travaux.

En plus de la rénovation de ses salles, L’Oiselière a travaillé à mettre en place des partenariats pour se distinguer des autres destinations affaires dans la province. Les compagnies Satir Productions et Aléa Événements s’allieront à Mme Roy pour l’organisation d’événements et une offre de service complète. De plus, l’Hôtel l’Oiselière se joint à Montmagny et les Îles pour le développement de plusieurs forfaits affaires qui permettront aux visiteurs de tenir leurs réunions, puis de vivre une expérience dans un des attraits touristiques de la MRC de Montmagny.

Selon Mme Roy, les travaux avancent bien et seront exécutés à temps pour que les gens puissent tenir des événements dans le temps des Fêtes 2025.