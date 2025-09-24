Germain Pelletier souhaite demeurer maire de L’Islet

Le maire actuel de la municipalité de L’Islet, Germain Pelletier, annonce son intention de solliciter un deuxième mandat en tant que maire. Malgré quelques défis, il qualifie son mandat de principalement positif.

M. Pelletier fait partie du conseil municipal depuis plusieurs années, car ce dernier avait également fait deux mandats de conseiller avant de faire le saut vers le poste de maire.

Dans les prochaines années, il souhaite continuer de mener plusieurs projets déjà amorcés par la municipalité, notamment celui de la nouvelle usine de traitement des eaux. Il souligne que celle qui est actuellement en fonction à L’Islet est à pleine capacité. Ce projet serait donc essentiel à la croissance de la population et à l’accueil de nouvelles entreprises.

M. Pelletier a témoigné que quelques conseillers lui ont souligné leur intention de solliciter un nouveau mandat, mais qu’il s’attend à quelques départs également. Il pourrait donc y avoir quelques nouveaux visages aux postes de conseils municipaux de L’Islet pour les prochaines années.

Au moment d’écrire ces lignes, M. Pelletier est le seul candidat annoncé pour le poste de maire. (KD)