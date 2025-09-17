L’Islet s’apprête à célébrer ses 350 ans

Les Fêtes du 350e de L’Islet pourraient s’étendre sur toute l’année 2027 avec plusieurs volets différents. Le comité prévoit tenir des spectacles, des expositions et des activités familiales. Tout cela avec l’objectif de rendre hommage à la communauté qui habite le territoire depuis 350 ans, à son histoire et à ses légendes. Ils souhaitent également inaugurer un circuit patrimonial avec des panneaux d’interprétations afin de mettre en valeur l’histoire de la municipalité et des bâtiments que l’on y retrouve. « Nous souhaitons célébrer le 350e anniversaire de fondation au cours de l’année, mais aussi laisser un legs patrimonial aux générations futures », soutient la présidente du comité.

Le comité organisateur est formé de huit citoyens de L’Islet qui avaient répondu à un appel lancé par la municipalité. Il s’agit de Marie-Christine Pelletier, présidente, Véronique Bélanger, secrétaire, André Caron, Étienne Kirouac, Julie Jean, Samantha Bernier, Sylvie Cloutier et Tristan Morin.

Selon la présidente, le groupe souhaitait rendre publiques tout de suite ses démarches afin de laisser le temps à la population de contacter les membres pour partager ses idées. Les organismes et les entreprises du territoire seront également prochainement contactés.

Pour le moment, aucun budget n’est déterminé. Mme Pelletier souligne que des événements de levée de fonds auront lieu dès le début de l’année 2026. Des demandes de subventions seront également effectuées. Elle affirme que la municipalité s’engagera dans le projet, mais le montant n’est pas déterminé pour le moment.