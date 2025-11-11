Une faible croissance démographique pour Montmagny, L’Islet et Bellechasse

L’Institut de la statistique du Québec (INSQ) publie annuellement, depuis 2009, « Le Panorama des régions du Québec » qui dresse un portrait socioéconomique des 17 régions administratives et des 104 municipalités régionales de comté (MRC) sous plusieurs critères. En général, la croissance démographique en Chaudière-Appalaches se démarque parmi les régions qui ne sont pas en zone métropolitaine, mais elle est beaucoup moins soutenue dans les MRC de Montmagny, L’Islet et Bellechasse.

Selon le rapport, la croissance de la population a été beaucoup plus rapide dans les zones métropolitaines que dans les zones éloignées comme celles de Montmagny, L’Islet et Bellechasse. Dans l’ensemble, elle a ralenti dans la deuxième moitié de 2024, entre autres à cause des modifications des politiques reliées à l’immigration. En Chaudière-Appalaches, les trois MRC couvertes par L’Oie Blanche présentent les taux d’accroissement les plus bas dans la région administrative entre 2023 et 2024. Elle est de 0,001 % pour L’Islet, 0,067 % dans Bellechasse et 0,071 % pour Montmagny. La MRC suivante avec le plus faible taux de croissance en Chaudière-Appalaches est celle de Beauce-Sartigan avec 0,101%. Celle de Lévis présente le taux le plus fort avec 0,21 % suivi de près par Lotbinière avec 0,209 %. À noter que les derniers chiffres utilisés dans le rapport sont ceux de 2024, car il s’agissait des derniers chiffres disponibles.

Population vieillissante

Les MRC de Montmagny et L’Islet présentent également la moyenne d’âge la plus élevé en Chaudière-Appalaches. Elle atteint 49,1 ans pour L’Islet et 48,4 ans pour Montmagny. À titre comparatif, la moyenne en Chaudière-Appalaches est de 44,3 ans et de 42,8 pour l’ensemble du Québec. En ayant les âges moyens les plus élevés, il n’est pas surprenant de voir que les deux MRC ont également les plus grandes proportions de gens de 65 ans et plus au sein de leur population. L’Islet aurait 31,9 % de sa population dans cette catégorie alors que Montmagny en aurait 30,6 %. La moyenne pour Chaudière-Appalaches est de 24,3 % et celle du Québec de 21,1%. En lien avec ces résultats, les deux MRC font aussi partie des régions avec le moins de travailleurs disponibles, car elles ont moins de gens dans la classe des 20 à 64 ans. Parmi les explications évoquées par l’INSQ pour les MRC qui présentent des résultats similaires, on retrouve le fait que ces régions ont souvent un faible tôt de fécondité, mais qu’elles ont surtout des attraits qui sont plus recherchés par les personnes retraitées, comme les grands espaces, plutôt que par les jeunes. La région de Bellechasse ressemble davantage aux autres MRC dans cette catégorie avec un âge moyen d’environ 43 ans.

Revenu disponible