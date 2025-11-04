Saint-Cyrille cherche toujours son maire

Selon l’article 276 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le président d’élection doit recommencer les procédures d’élection si aucun candidat ne se présente à un poste. C’est le cas de quelques postes de conseiller municipal sur le territoire des MRC de Montmagny et L’Islet, mais aussi de celui de maire pour la municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard.

En effet, un avis a été émis comme quoi les mises en candidature dans la municipalité sont ouvertes depuis le 31 octobre, et ce, jusqu’au 14 novembre 2025. Si plus d’une personne se présente, il y aura une élection. Le vote par anticipation serait alors le 7 décembre et le jour du scrutin le 14 décembre.

Dans l’éventualité où il n’y aurait toujours pas de candidat, la Loi prévoit que la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, soit informée afin de faire le choix entre un recommencement des procédures selon les règles qu’elle fixe ou de procéder à la nomination d’une personne éligible au poste.

La municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard a connu plusieurs démissions à son conseil depuis l’élection de 2021. En effet, selon les données d’Élections Québec, dix élections partielles ont été déclenchées dans les quatre dernières années.

La municipalité était même brièvement tombée sous la charge de la Commission municipale, alors que la majorité des candidats avait annoncé avoir démissionné. Comme le nombre suffisant pour avoir le quorum a finalement décidé de rester, la Commission s’était retirée après quelques jours.