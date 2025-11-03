Montmagny choisit Gabrielle Brisebois

Gabrielle Brisebois, auparavant conseillère du district 6 à Montmagny, avait annoncé son intention de solliciter un mandat comme mairesse près d’un an avant le début officiel de la campagne électorale. Elle disait alors souhaiter mettre la politique municipale et les enjeux importants pour la ville en avant-plan afin que les gens s’y intéressent davantage. Il semblerait que son vœu s’est réalisé alors qu’un nombre record de 20 candidats se sont présentés aux élections municipales de Montmagny en 2025.

Dans la course à trois pour le poste de maire, Mme Brisebois a remporté avec 2153 votes, soit 44,64 % contre les deux hommes d’affaires Pierre Bouffard et Michel Mercier. « On va se mettre au travail rapidement, dans les prochains jours, mais ce soir, on en profite pour célébrer ce moment historique à Montmagny alors que pour la première fois on peut dire le mot « mairesse ». »

Dans son discours à ses partisans à sa soirée électorale, elle a tenu à remercier les gens qui l’ont supporté au cours de la campagne, particulièrement sa famille : « Ce n’était pas une campagne que je menais seule, mais en famille. [...] Pour qu’une femme puisse s’impliquer en politique, ça prend des gens qui la supportent, un conjoint qui accepte de s’occuper de la famille. »

Mme Brisebois a également souligné dans son discours le fait que la première femme à avoir siégé au conseil municipal de Montmagny s’appelait Gabrielle. En effet, il s’agit de Gabrielle Deneault qui a été conseillère de 1961 à 1964 puis de 1977 à 1985.

Le nouveau conseil

Les citoyens de Montmagny devaient également choisir un conseiller pour leur district alors que seul Jessy Croteau avait été élu par acclamation dans le district 2. Après le dépouillement des votes, le nouveau conseil municipal de Montmagny sera composé de Marc Lefrançois (38,43% des voix), Jessy Croteau, Michelle Bernard (51,43 %), Mireille Thibault (63,67 %), Jérôme Théberge (39,41 %) et Colin Lavergne (40,57 %).

La nouvelle mairesse a d’ailleurs souligné la diversité des gens élus : « C’est une première à Montmagny d’avoir un conseil aussi diversifié en âge. Je pense que c’est important, car si on veut attirer toute sorte de personnes à Montmagny, il faut que toute sorte de personnes soient sur le conseil et nous représentent. »

L’assermentation des élus se déroulera à l’hôtel de ville de Montmagny le 7 novembre prochain.