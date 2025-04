$!L’ajout de Témiscouata à la circonscription fera-t-il mal aux conservateurs?

Maintenant avec le Témiscouata dans sa circonscription, Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata s’étend sur 11 217 km2, pour un total de 78 municipalités ainsi que la réserve Kataskomiq, divisées en six territoires qui représentent les MRC (Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata). Dans ce territoire, une population de 116 216 personnes devra être représentée, parmi eux, près de 95 000 pourront se rendre aux urnes le lundi 28 avril 2025.

Afin d’aider la population à se guider pendant la campagne jusqu’au dépôt du vote, trois bureaux de scrutin ont été aménagés par Élections Canada. Le bureau principal, situé à Rivière-du-Loup, est dirigé par le directeur de scrutin Georges Deschênes. Des bureaux supplémentaires sont en place au Témiscouata avec Gilles Caron comme directeur adjoint au scrutin ainsi qu’à Montmagny (226, rue des Poirier) avec Hélène Landry comme directrice adjointe au scrutin. Le bureau de circonscription de Bernard Généreux sera fermé pendant la campagne électorale. Les citoyens pourront tout de même bénéficier des services offerts par le bureau du député fédéral, alors qu’ils demeureront accessibles par Denise Bossinotte qui accompagnera les citoyens par téléphone, par courriel ou en présentiel au bureau de Rivière-du-Loup. Il n’y aura donc aucune interruption des services aux citoyens.

Pour les électeurs décidés, les votes par anticipation seront ouverts du vendredi 18 avril jusqu’au lundi 21 avril.

Historique de nos MRC

Au moins depuis 1997, la circonscription qui inclut la MRC de Témiscouata avait surtout élu des députés du Bloc Québécois. Paul Crête avait d’ailleurs remporté cette élection et il est resté en poste jusqu’en 2004. Lors du redécoupage de 2003, la circonscription est devenue Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques. En 2004, Louise Thibault qui est la nouvelle candidate du Bloc est élue. En 2011, lors de la « vague orange », les élections sont remportées par Guy Caron du NPD. Le Bloc Québécois récupère la circonscription en 2019 avec l’élection de Maxime Blanchette-Joncas, qui est toujours député de cette région. Avec le redécoupage de 2023, Maxime Blanchette-Joncas ne sera plus un candidat potentiel pour les citoyens de la MRC de Témiscouata, car il se présente dans la nouvelle circonscription de Rimouski-La Matapédia.

La circonscription de la région de Montmagny-L’Islet a changé de couleurs à plusieurs reprises dans les 20 dernières années. Alors appelée Bellechasse—Etchemins—Montmagny—L’Islet, Gilbert Normand a remporté la circonscription sous la bannière libérale. Il reste en poste jusqu’en 2004 où il prend la décision de ne pas se représenter. La région devient alors Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup et elle est remportée par Paul Crête du Bloc Québécois qui change de circonscription après le redécoupage. Il est député de 2004 à 2009. Bernard Généreux du Parti conservateur du Canada a ensuite été élu en 2009. Il a perdu ses élections en 2011 contre le candidat du NPD François Lapointe lors de la « vague orange ». En 2015, M. Généreux est réélu et il est député depuis. Il se présente à nouveau en 2025 pour obtenir un cinquième mandat.

Où sont les bloquistes et les conservateurs?

Le Journal a récemment analysé les résultats de tous les bureaux de vote pour l’ensemble des municipalités de la circonscription actuelle lors des dernières élections fédérales de 2021, selon les chiffres d’Élections Canada. Les résultats sont rapportés dans le tableau ci-dessous. Dans les MRC de Montmagny et L’Islet, le Parti conservateur a remporté dans toutes les municipalités avec une certaine longueur d’avance. Dans la majorité des cas, le deuxième candidat était celui du Bloc Québécois. Dans les MRC de Kamouraska et Rivière-du-Loup, le Parti conservateur remporte dans presque toutes les municipalités à l’exception de deux dans chaque MRC où le Bloc Québécois ressort vainqueur. Il est toutefois possible de noter que le nombre de votes entre les deux partis est beaucoup plus serré que ce que l’on remarque dans les MRC de Montmagny et L’Islet. Du côté de la MRC de Témiscouata, le vote se jouait davantage entre le Bloc Québécois et le Parti libéral du Canada. Même si le décompte était serré dans quelques municipalités, le Bloc les a quand même remportées mise à part une.

- Avec l’aide des informations de Jasmin Guillemette.