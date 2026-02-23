Le campus de Montmagny aura bientôt une résidence étudiante

Le Cégep de La Pocatière campus de Montmagny offrira dès la session d’hiver 2026 huit résidences totalisant 28 chambres pour ses étudiants. Le coût du projet s’élève à 5 M$, tandis que le nouveau bâtiment serait situé très près du campus de Montmagny.

« Lorsque je suis entrée en poste en 2021, on était en défi de recrutement dans nos programmes. L’une des particularités qui avait été soulevée à ce moment-là était le manque d’endroit pour héberger nos étudiants. [...] Nous sommes parvenus à recueillir les sommes d’argent nécessaires pour créer de 24 à 28 logements », explique la directrice générale du Cégep de La Pocatière campus de Montmagny, Cynthia Lavoie. Selon Mme Lavoie, cette nouvelle résidence étudiante sera située entre le McDonald’s et le campus de Montmagny. « En fait, c’est un projet qui va totaliser environ 5 M$. Il y a une contribution du ministère de l’Enseignement supérieur, du Cégep de La Pocatière et de la Ville de Montmagny. Aussi, le Centre de services scolaire de la Côte-Sud nous a permis d’obtenir le terrain gratuitement en échange de réserver quelques chambres pour la formation professionnelle. [...] Ça va être entre le McDonald’s et le campus de Montmagny », admet-elle.

La réalisation des travaux

Les travaux pour ce projet s’échelonneront de mai 2026 jusqu’en décembre 2026. Ainsi, si tout va bien, les résidences seraient prêtes à accueillir les premiers étudiants lors de la session d’hiver 2027. D’ailleurs, le Cégep de La Pocatière a récemment publié un avis d’appel d’offres pour la création de la résidence étudiante. Les critères d’admissibilité pour les 28 chambres seront établis lorsque le campus de Montmagny aura reçu ses premières inscriptions avant le 1er mars. « On va sûrement y aller par programme. Donc, oui, ça risque d’être des logements mixtes. Aussi, on va voir les demandes que l’on va recevoir, car ça va être nouveau et on va pouvoir faire ce qu’on veut avec ce projet-là. Alors, si on a des étudiants ou étudiantes qui préfèrent être en logement ensemble, on va être en mesure de créer la dynamique entre les groupes », ajoute-t-elle.

Le désir des élèves