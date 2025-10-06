L’Isle-aux-Grues adopte sa planification stratégique

Plus de 100 personnes ont répondu à un sondage en ligne, 45 ont participé à des consultations individuelles et 12 rencontres du comité de planification stratégique ont permis d’affiner les priorités.

Amorcée en mars 2024, en collaboration avec les agents de développement de la MRC de Montmagny, la démarche a mobilisé activement les citoyens, les comités locaux, les entrepreneurs agricoles et touristiques ainsi que de nombreux partenaires régionaux.

Ce document, fruit de plusieurs mois de réflexion et de concertation, trace les grandes orientations qui guideront le développement la municipalité au cours des cinq prochaines années.

La Municipalité de L’Isle-aux-Grues a adopté officiellement, lors de la dernière séance du conseil municipal, sa planification stratégique 2025-2030.

Sept grandes orientations pour l’avenir

Le plan stratégique repose sur sept axes majeurs :

- Un développement économique durable et diversifié, misant sur l’agriculture, l’artisanat, le tourisme et de nouvelles niches comme les sports nautiques et les événements saisonniers.

- Une île accueillante pour les familles et les nouveaux arrivants, grâce à un programme d’accueil structuré et la mise en valeur du cœur du village.

- La préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et culturel, par la mise en œuvre d’initiatives écologiques pour protéger les berges, les sentiers et la biodiversité et valoriser les traditions locales et la restauration de bâtiments historiques.

- Des infrastructures modernes adaptées aux besoins, notamment en adaptant les infrastructures portuaires pour limiter les impacts des marées sur la desserte et le transport maritime et favoriser la transformation de bâtiments existants en logements abordables.

- Unis pour bâtir une communauté forte et solidaire, où les initiatives citoyennes, le bénévolat et les espaces de concertation renforcent la cohésion sociale.

- Une destination touristique incontournable, misant sur les attraits naturels, la culture et des partenariats régionaux pour accroître la visibilité de l’île.

- Un milieu de vie axé sur le mieux-être et la sécurité, avec un accès renforcé aux services de santé et d’urgence, une meilleure gestion de l’eau potable et des actions environnementales concrètes.

« Cette planification stratégique est le reflet des aspirations de notre communauté. Elle servira de feuille de route pour les années à venir et nous permettra de bâtir un avenir durable et prospère, tout en préservant l’identité unique de notre île », souligne le maire de L’Isle-aux-Grues, Frédéric Poulin.

Au-delà des orientations, la municipalité s’engage à maintenir un dialogue constant avec ses citoyens et partenaires afin d’assurer le suivi des actions prévues. (LOB)