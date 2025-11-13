Un vétéran honoré à l’Assemblée nationale

Le lieutenant-colonel retraité André Therrien a été accueilli à l’Assemblée nationale le 12 novembre dernier pour recevoir la médaille du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, en compagnie du premier ministre François Legault et de Ian Lafrenière, député de Vachon, ministre de la Sécurité publique et responsable des Relations avec les Premières Nations & les Inuit.

M. Therrien a également fait l’objet de la Déclaration de député de M. Rivest devant ses collègues à l’Assemblée nationale. « Défenseur de la langue française, mentor, patriote et homme de cœur. Son parcours force l’admiration et mérite la reconnaissance de toute notre Assemblée. Merci, M. Therrien, pour votre service exemplaire et votre humanité », a souligné le député.

Le lieutenant-colonel André Therrien a servi au sein du Royal 22e Régiment, notamment durant la guerre de Corée, où il s’est vu décerner la Croix militaire pour bravoure. Il a également servi dans plusieurs autres pays, lors de conflits ou de missions de paix.

À l’Assemblée nationale, M. Therrien a pu recevoir cet hommage alors qu’il était en compagnie de plusieurs membres de sa famille et de représentant du Club Richelieu dont il fait partie depuis 2017.