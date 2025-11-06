La Boutique de Noël en ligne de Tourisme Chaudière-Appalaches de retour pour une sixième année

Depuis maintenant six ans, Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) met en ligne des cartes-cadeaux dans plus de 100 entreprises touristiques pour la période des Fêtes afin que les gens encouragent les entreprises locales lors de l’achat de leurs cadeaux. L’an dernier, près de 9 500 cartes-cadeaux ont été vendues dans 114 entreprises d’ici à des milliers de personnes de partout au Québec. Cette année, TCA prévoit d’atteindre 2 M$ en ventes, offrant des ventes concrètes pour les hébergements, les attraits, les restaurants et les artisans d’ici. « Offrir une expérience locale, c’est bien plus qu’un cadeau : c’est poser un geste de fierté et de solidarité envers nos entreprises d’ici. Chaque carte-cadeau vendue aide une entreprise à rayonner et fait circuler la richesse ici, chez nous », mentionne Odile Turgeon, directrice marketing chez TCA.

Pour une seconde année, TCA s’associe aux Maisons de la famille de la région à qui elle remettra 1 % des ventes. En 2024, cela avait représenté un don total de 16 000 $ réparti parmi 10 organismes.

La Boutique de Noël en ligne sera disponible jusqu’au 21 décembre prochain.