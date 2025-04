La campagne de nos candidats

Iseult L’Heureux-Hubert - NPD La candidate du NPD dans la circonscription n’a pas établi ne semble pas avoir établi de communications avec les médias régionaux. Elle n’a pas non plus créé de page pour communiquer avec les citoyens. Sur le site web du NPD, aucune photo n’a été publiée sur son profil ni de site web ou contact pour rejoindre la candidate ou son équipe. Bernard Généreux – Parti conservateur du Canada Bernard Généreux a fait quelques apparitions dans les médias régionaux, mais il a majoritairement concentré sa campagne sur le porte-à-porte et la rencontre des citoyens, organismes et entrepreneurs dans le comté. Selon ses publications quotidiennes sur les réseaux sociaux, son équipe et lui ont parcouru plusieurs municipalités par jour tout au long de la campagne.

Durant sa campagne, il a principalement mis de l’avant les promesses de son parti, le Parti conservateur du Canada, notamment celle de baisser de 15 % les impôts, le congé de TPS pour les nouvelles habitations et l’allégement fiscal pour les ainés. Il a également affirmé à plusieurs reprises qu’il considérait que le rôle de député qu’il a exercé pendant 11 ans était un privilège et qu’il souhaite continuer de représenter la population et leurs préoccupations à Ottawa. Au début de la campagne, il a accueilli le chef conservateur, Pierre Poilievre, qui était venu à Montmagny présenter ses mesures pour les travailleurs aînés. Cet ajout à la plateforme du parti serait d’ailleurs une suggestion de M. Généreux.

Rémi Massé – Parti libéral du Canada Le candidat libéral, Rémi Massé, a également été présent sur le terrain en rencontrant les organismes, citoyens et entrepreneurs. Plusieurs de ses promesses électorales portent d’ailleurs sur le volet économique. Parmi ses propositions, on retrouve la création de nouveaux marchés pour les entreprises de la région pour leur permettre de grandir, la diminution des barrières administrative pour le commerce entre les provinces, la stimulation de l’innovation dans les entreprises pour accroitre la création de logements et la correction de la mesure adoptée par le Parti libéral qui établit à 10 % le plafond de travailleurs étrangers pour les entreprises.

Ancien député libéral dans une autre circonscription, M. Massé a mentionné souhaiter faire un retour en politique en raison des nombreuses perturbations économiques actuelles. Il a souligné avoir des contacts serrés avec les cabinets de plusieurs ministres libéraux, car il a déjà travaillé avec eux dans le passé. Il a d’ailleurs accueilli le ministre des Affaires intergouvernementales du Canada, Dominic LeBlanc, et le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, pour des visites dans des entreprises de la circonscription lors de la campagne.

Thibaud Mony – Parti Rhinocéros Thibault Mony se présente à nouveau pour le Parti Rhinocéros. Déguisé en pirate, il met de l’avant des promesses comme asphalter le fleuve Saint-Laurent plutôt que de faire un troisième lien. Toutefois, Radio-Canada dévoilait la semaine dernière que le candidat a présentement des démêlés en justice, notamment en matière de harcèlement criminel et de voies de fait. Il devait d’ailleurs comparaitre au palais de justice le 22 avril dernier. Depuis, sa page Facebook officielle semble avoir été supprimée.

Jean-François Morin – Parti populaire du Canada Les propositions de M. Morin tournent autour de quatre axes principaux. Premièrement, il souligne le besoin de vérifier les finances publiques en raison de la dette accumulée, des déficits, etc. Il croit que les finances doivent être redressées afin que le pays soit prêt à traverser des périodes économiques difficiles. Ensuite, il met de l’avant l’importance de stabiliser les relations avec les États-Unis. Comme son chef, Maxime Bernier, M. Morin est d’avis qu’une confrontation avec les Américains ne nous mènera nulle part, comme il s’agit de notre partenaire commercial principal, et qu’il faut avoir une bonne posture pour négocier le renouvellement des accords commerciaux l’an prochain. En troisième, M. Morin est d’avis que le débat public doit être assaini et sans censure. Il souligne que la restriction de la circulation des opinions ne protège pas la démocratie. Finalement, il croit que la famille devrait être davantage reconnue comme étant à la base de nos communautés.

Alexie Plourde – Parti vert du Canada La candidate du Parti vert mentionne qu’elle a été interpellée pour représenté la formation dans la région. Elle dit qu’elle aimerait que l’environnement soit abordé davantage dans cette campagne électorale qui tourne plus autour des enjeux économiques et de la guerre tarifaire avec les États-Unis. En entrevue la semaine dernière à Radio-Canada, elle mentionnait avoir été déçue de l’exclusion du co-chef du Parti vert, Jonathan Pednault, des débats entre les chefs, ce qui aurait d’ailleurs mené à son exclusion de deux débats régionaux restant dans la circonscription. Lors du débat organisé par L’Oie Blanche, elle avait amené quelques lignes du plan de son parti qui lui tiennent à cœur, comme la construction de logements abordables et la transition du Canada vers l’énergie verte.

Diane Sénécal – Bloc Québécois Diane Sénécal a clairement affirmé lors de sa campagne que son parti, le Bloc Québécois, et son chef, Yves-François Blanchet, sont les seuls qui ont vraiment à cœur les intérêts du Québec et que la seule façon de les protéger est d’élire une forte députation du Bloc. Mme Sénécal a divisé sa campagne entre apparitions dans les médias, visites avec les entreprises et rencontres avec des citoyens lors de divers événements.

Lors de sa campagne, elle a mis de l’avant plusieurs enjeux comme la protection de la langue, la laïcité, l’environnement et l’achat local. Elle a également souligné l’importance de mettre en place des mesures économiques qui bénéficieront à la région et à la province, comme la mise en place d’une charte du bois qui valoriserait cette ressource ainsi que la protection de la gestion de l’offre. Elle souhaite également apporter ses connaissances en immigration afin de trouver des solutions pour la revitalisation des villages dans la circonscription. Le chef du Bloc était de passage à une reprise dans la circonscription pour une visite en compagnie de Mme Sénécal et de la candidate du Bloc dans la région de Lévis.