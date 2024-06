Selon la SDÉ de Montmagny, plus de 40 sortes de bière de différentes microbrasseries aux Québec seront disponibles lors de « La Grand-Messe ». Trois microbrasseries seront sur place avec de la bière en fût, soit la Microbrasserie Côte-du-Sud, la Microbrasserie La Contrebande et Verso Microbrasserie. Pour ceux qui n’aiment pas la bière, il y aura également un kiosque du Domaine RITT et du Shakebar Ô’Lotus.

Six camions de rues seront aussi sur place offrant toutes sortes de produits, comme de la poutine, des ailes de poulet, des tacos, de la crème glacée, des fruits de mer, etc.

Du côté musical, les participants pourront retrouver sur scène le groupe Bestov qui interprétera des succès pop, rock et folk des 50 dernières années.

La braderie qui se rattache à l’événement durera deux jours de son côté, soit les 18 et 19 juillet. Les rues du centre-ville seront donc piétonnières pour l’occasion, alors que les boutiques situées sur la rue offriront une sélection de leurs produits à l’extérieur. Nouveauté cette année, sept commerces situés ailleurs dans la ville de Montmagny viendront rejoindre ceux du centre-ville avec leurs produits. Il est aussi possible que des artisans soient sur place.

Ramenez votre verre

Avec ce nouvel événement l’an dernier, la SDÉ souhaitait prendre un virage plus écologique en proposant aux visiteurs ses verres en vitre plutôt que ceux en plastique qui étaient utilisés auparavant lors du Festibière. Le but était de réduire l’usage du plastique et que les gens puissent ramener leur verre chaque année.

Le verre de « La Grand-Messe » sera à nouveau obligatoire pour participer aux dégustations de bière sur place. Ceux qui ont conservé celui de l’an dernier pourront l’amener et n’auront qu’à payer le laissez-passer pour l’événement une fois sur place. Pour ceux qui participent pour la première fois ou qui ont perdu leur verre de la dernière édition, il est possible de s’en procurer un avant l’événement à la Ville de Montmagny, à la SDÉ de Montmagny, au Magasin Coop IGA Extra de Montmagny ou chez OK Pneus André Ouellet lors de la prévente qui durera jusqu’au 15 juillet. Sinon, ils seront disponibles sur le site de l’événement.