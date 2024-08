La MRC de L’Islet réglemente l’installation d’éoliennes sur son territoire

Le Règlement de contrôle intermédiaire numéro 01-2024 est en vigueur depuis juillet 2024, après avoir été adopté à l’unanimité par le conseil des maires un mois auparavant. Selon la résolution, la MRC de L’Islet a un intérêt pour l’implantation d’éoliennes sur son territoire et plusieurs promoteurs étudieraient la possibilité de démarrer un projet. Elle soulève le fait que que le Schéma d’aménagement et de développement en vigueur et les règlementations d’urbanisme des municipalités ne contiennent pas d’orientation concernant l’implantation d’éoliennes ou d’un parc éolien. La MRC reconnait que l’encadrement de ces infrastructures est important, car elles peuvent avoir un impact sur les paysages, la qualité de vie de la population et la faune.

« Le conseil des maires est conscient de l’inquiétude que peut soulever l’implantation d’éoliennes commerciales pour la population. L’adoption de ce règlement vise justement à contrôler leur installation, en spécifiant notamment les zones où celles-ci ne peuvent s’ériger afin de préserver la nature des milieux de vie de nos collectivités. La MRC de L’Islet considère l’implantation d’éoliennes comme une opportunité économique très intéressante pour la région, en plus de valoriser la création d’une énergie propre et renouvelable », affirme le préfet, Normand Caron.

Selon les informations de la MRC de L’Islet, un projet avait été déposé en 2023 qui concernait l’installation de cinq éoliennes à Saint-Cyrille-de-Lessard. Il n’a toutefois pas été retenu par Hydro-Québec. Pour le moment, il n’y a pas d’autres projets en cours, mais la MRC souhaite être prête à recevoir les propositions de promoteurs.

Les zones où il serait impossible d’aménager des éoliennes seraient déterminées afin d’empêcher leur construction ou celle d’infrastructures qui y sont reliées à proximité ou à l’intérieur de secteurs jugés « sensibles ». Il s’agit des périmètres urbains, des endroits ayant un intérêt écologique, des secteurs de villégiature et des paysages d’intérêt régionaux. La MRC de L’Islet impose aussi des distances minimales à respecter par rapport aux routes, cours d’eau et habitations.

Le territoire de plusieurs municipalités est visé par une interdiction totale, soit L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-Aubert et une autre partielle pour les secteurs de Sainte-Louise, Saint-Damase-de-L’Islet et Saint-Cyrille-de-Lessard.

Selon la résolution adoptée par le conseil des maires, il s’agit de la deuxième version de ce règlement d’encadrement car la première n’était pas conforme aux orientations du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette nouvelle version prend aussi en considération des recommandations de la Direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches, qui visait à s’assurer que le niveau de bruit ne dépasse pas 45 dB le jour et 40 dB la nuit.

La MRC de L’Islet devra intégrer les dispositions de ce règlement dans son Schéma d’aménagement et de développement. Il faudra ensuite que les municipalités les ajoutent à leurs règlements d’urbanisme. Une consultation publique sera alors organisée et la population pourra se prononcer sur la carte réglementaire proposée. Celle-ci est présentement affichée sur le site web de la MRC de L’Islet.