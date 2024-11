La MRC de Montmagny se démarque au Gala Prestige

La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM) tenait son 18e Gala Prestige Desjardins Entreprise sous le thème « La magie des affaires : Célébrons les entrepreneurs extraordinaires » le 7 novembre. Il est maintenant possible de savoir quelles entreprises et personnalités de la région sont reparties avec les honneurs.