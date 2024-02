Cinq organismes se sont mérité un montant de 5 000 $ visant à les aider dans leur mission. Il s’agit du Havre des femmes, de la résidence Marcelle-Malet de Cap-Saint-Ignace, du Trait d’union, de l’Arc-en-ciel Regroupement de Parents et de Personnes Handicapées et de La Maison d’Hélène. Deux autres organismes recevront un montant de 1 000 $ par mois, soit la Maison de secours La Frontière et le Centre d’entraide familiale de la MRC de Montmagny, afin de donner un coup de pouce financier aux efforts en sécurité alimentaire dans la région.

Lucie Paris, secrétaire du conseil d’administration de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny, explique que les organismes ont été choisis afin de répondre à différents besoins des citoyens de la région. « Avant tout, nous souhaitions avec nos dons venir en aide aux gens qui vivent ici dans la région de Montmagny-L’Islet. » Elle est donc entrée directement en contact avec les organismes et témoigne que les responsables se sont tous montrés très reconnaissants de cette aide financière importante qui s’en venait vers eux sans même qu’ils aient à faire de démarche. Seule la résidence pour personnes âgées Marcelle-Malet de Cap-Saint-Ignace avait transmis une demande de financement afin d’améliorer les conditions de vie de ses résidents, les autres organismes ayant été choisis par le conseil d’administration de la Société Saint-Vincent-de-Paul.

Mme Paris témoigne également d’un fort achalandage au cours des derniers mois dans les locaux de l’organisme qui vend des objets de seconde main. En effet, même s’il est possible de s’y rendre seulement les mardi et jeudi ainsi que le premier samedi du mois, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny a réussi à amasser un montant de plus de 30 000 $ à remettre dans la communauté. De plus, l’organisme avait pris la décision il y a quelques mois de diminuer ses prix, de sorte que la majorité des articles sont maintenant entre 1 et 5 $. Mme Paris ajoute toutefois, comme les activités de l’organisme sont organisées en très grande partie par des bénévoles, que la Société n’a qu’à payer les frais de loyer du sous-sol de l’église Saint-Mathieu et que tout le reste des profits se traduit en dons à la communauté.

Le conseil d’administration de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny tient à remercier ses bénévoles qui investissent de nombreuses heures auprès de l’organisme, les gens qui font des dons afin que le local soit toujours rempli de différents objets et les citoyens qui passent encourager l’organisme en donnant une deuxième vie aux objets. « Ce sont tous ces gens qui permettent à la Société de remettre d’aussi gros montants dans la communauté chaque année. »