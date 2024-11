La valeur des propriétés augmentera d’environ 22 %

Selon Carl Provencher, évaluateur agréé à la Fédération québécoise des municipalités mandaté par la MRC de Montmagny, le résultat de ce nouveau rôle donne un écart plus grand que celui des derniers, le bon reste tout de même beaucoup plus modéré que dans les régions près de Montréal ou celles dans lesquelles on retrouve beaucoup de propriétés servant de résidence secondaire comme des chalets. Dans ces dernières, l’augmentation tournerait plus autour de 40%. « En région, dans une ville comme Montmagny, 22 % est vraiment représentatif du marché d’ici. »

Pas de panique

Le nouveau rôle d’évaluation sera celui pris en compte par la Ville de Montmagny lors de la planification du prochain budget. Toutefois, autant les élus que l’administration souhaitent rassurer les citoyens que les taux de taxes seront ajustés à la baisse. « En début de rôle, avec le conseil municipal, nous faisons toujours l’exercice nécessaire pour atténuer les impacts sur le compte de taxes. Par exemple, si nous avions des recettes de 18 millions l’an passé, le prochain budget serait basé sur des recettes similaires, donc toujours 18 millions, et non sur la nouvelle valeur que l’on obtiendrait avec ce nouveau rôle et les mêmes taux de taxe. Les taux seront ajustés à la baisse pour que les recettes soient similaires à l’année précédentes, car c’est de ce montant dont l’administration a besoin pour fournir les services. », explique le directeur du Service des finances, André Lévesque. Pour sa part, le maire Marc Laurin ajoute que cette augmentation peut être vue de manière positive, car il s’agit d’un gage de vitalité économique dans la région.

Rappelons que le budget 2025 de la Ville de Montmagny devrait être présenté à la population à la mi-décembre.

Un exercice long et complexe

Lorsqu’il est temps de déterminer la valeur d’une propriété à un moment donné, M. Provencher explique que son équipe se base principalement sur les ventes de maisons similaires dans les années précédentes. Chaque transaction doit toutefois être enquêtée afin de vérifier qu’elle est bien représentative de la réalité du marché, donc qu’elle consiste bien d’un vendeur qui souhaite se départir de sa propriété et un acheteur intéressé et non une vente particulière comme entre deux membres d’une famille. M. Provencher note d’ailleurs que, dans les dernières années, la grande majorité des ventes à Montmagny se situe toujours dans la catégorie entre 200 000 et 300 000 $. Plusieurs caractéristiques spécifiques à chaque demeure sont ajoutées afin d’obtenir une valeur pour chaque propriété. Aux neuf ans, les bâtiments sont inspectés afin de mettre à jour le dossier de la résidence.

Si un citoyen est d’avis qu’une erreur s’est glissée dans l’évaluation de sa propriété lorsqu’il aura en main le rapport dans les prochaines semaines, il est possible de faire les démarches nécessaires auprès de la MRC de Montmagny jusqu’à avril 2025 afin d’obtenir une révision.