La Ville de Montmagny doit reporter les travaux de stabilisation des berges

Selon les informations obtenues par le Journal, la Ville aurait souhaité lancer l’appel d’offres il y a quelques semaines afin de débuter les travaux au plus tôt à la fin octobre. Toutefois, elle devait attendre des autorisations de Pêches et Océan Canada à cause qu’une partie du projet comprend la reconstruction d’un haut marais et une espèce de poisson aurait peut-être été touchée. Les deux paliers de gouvernement, provincial et fédéral, de s’entendaient pas non plus sur certains aspects du projet. Des compromis auraient maintenant été trouvés et les autorisations reçues, mais le maire Marc Laurin mentionne qu’il est maintenant trop tard pour lancer l’appel d’offres et effectuer les travaux cet automne.

Rappelons que les travaux de stabilisation des berges consistent à faire un ouvrage d’enrochement sur 323 mètres linéaires couvrant la totalité des limites du camping bordant le fleuve et incluant la totalité du lot voisin, du côté est. Le décrochement de la berge dans ce secteur est d’une hauteur variante entre huit et neuf mètres. L’enrochement sera fait à pleine hauteur avec l’ajout de techniques de génie végétal.

Les plans de conception du projet ont déjà été produits. Ils devront toutefois être mis à jour avant le début des travaux, car l’érosion est en évolution constante et ils devront refléter l’état des berges en temps réel.

L’appel d’offres devrait donc être lancé au printemps prochain afin de trouver un entrepreneur général pour la réalisation du projet. La Ville préfère attendre ce moment, car faire les travaux en période hivernale impliquerait des coûts supplémentaires.

Historique du projet

Le projet d’enrochement des berges de la Ville de Montmagny fait partie de l’actualité depuis les derniers mois de l’année 2021. Le conseil municipal donnait alors l’autorisation de déposer un dossier dans un programme du gouvernement fédéral afin d’obtenir une subvention pouvant couvrir jusqu’à 40 % des coûts admissibles. Le projet était alors estimé à environ 2,2 M$. Quelques mois plus tard, la Ville a appris que le programme ne s’adressait pas à ce type de travaux et elle a choisi de reporter les travaux qui auraient alors pu commencer en 2023. Depuis, aucun programme de financement du gouvernement provincial ou fédéral n’aurait été créé dans lequel la Ville aurait pu à nouveau déposer son projet d’enrochement des berges.

Lors de l’annonce du budget 2024, la municipalité annonce qu’elle compte débuter les travaux en 2024, avec ou sans aide financière. Le projet était alors estimé à 1,6 M$.

Achat d’un terrain

La Ville de Montmagny a entrepris des démarches afin d’acquérir le terrain adjacent au Camping municipal Pointe-aux-Oies (celui à l’est du Camping si quelqu’un se place perpendiculairement au fleuve Saint-Laurent). Elle souhaiterait l’utiliser afin de faciliter le transport de la machinerie et l’entreposage des matériaux lors des travaux d’enrochement. Cela éviterait de passer par le Camping et de déranger les activités de ce lieu touristique.

Le conseil municipal a récemment autorisé un emprunt de 518 110 $ pour l’achat du terrain. La Ville de Montmagny souligne toutefois qu’il ne s’agit que de démarche entreprise aux niveaux administratifs afin d’aller de l’avant rapidement si l’occasion d’acheter le terrain se concrétise.

Le maire Marc Laurin ajoute que la Ville souhaiterait revaloriser l’endroit à la suite des travaux d’enrochement, mais ne sachant pas si elle aura réellement l’occasion d’en faire l’acquisition, il est trop tôt pour parler de projets spécifiques pour ce grand espace.