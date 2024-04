Le Pavage Jirico échappe les deux premiers matchs de la finale

C’est le Pavage Jirico qui a fait scintiller la lumière rouge en premier, lors du match de vendredi soir. Zacharie Dumas a inscrit son 8e des séries pour donner l’avance à son équipe. Le reste de la période fût l’affaire de William Dumont. Le joueur du Giovannina a marqué deux buts en l’espace de quelques minutes pour donner les devants à son équipe.

Le second vingt a été calme pour les deux rivaux. Le but de Frédérick Dionne du Pavage Jirico, est venu mettre la table pour la dernière période. Avec un pointage de 2-2 après 40 minutes, tout était possible pour le reste du match.

La dernière période a commencé en force pour Saint-Jean-Port-Joli. Édouard Ouellet a inscrit son 12e filet des séries pour donner l’avance à son équipe. Après ce but, le Giovannina n’a plus jamais regardé derrière. Greg Gauthier en fin de période et Christophe Nadeau en prolongation, ont mis fin à ce match devant plus de 1300 spectateurs au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Le lendemain, le Pavage Jirico tentait d’égaliser la série devant les siens. La foule présente à Saint-Jean-Port-Joli, a eu droit à tout un match de hockey. La joute avait très bien commencé pour le Pavage Jirico, avec une avance de 2-0 en première période.

Le second vingt a été parsemé de pénalité par les deux rivaux. Le joueur du Giovannina, Olivier St-Cyr, a ouvert la marque pour son équipe. Quelques instants plus-tard, Nicolas Lamarre a redonné une avance de deux buts au Pavage Jirico, avec son 7e des séries. Vers la fin, le talentueux Samuel Landry a inscrit un filet pour porter le pointage à 3-2.

Le Pavage Jirico a rapidement perdu son avance en début de 3e période. L’équipe adverse a inscrit deux buts rapidement pour prendre les devants. Peu de temps après, Louis-Charles Hallé, est venu réveiller l’énorme foule présente à Saint-Jean-Port-Joli, avec son premier but du match pour égaliser le pointage.

Le match s’est finalement terminé en deuxième prolongation, avec un but du Giovannina. Dans la défaite, le gardien du Pavage Jirico, Félix-Antoine Leblond, a reçu un impressionnant total de 70 tirs dirigés vers lui.

Le Giovannina prend donc le contrôle 2-0 dans cette série finale. Le prochain match aura lieu le 5 avril à Sainte-Marie.