Les objectifs du PDZA visent à favoriser un développement durable et harmonieux de la zone agricole, de valoriser l’agriculture et le métier d’agriculteur, de soutenir les projets agricoles et agroalimentaires novateurs, d’attirer et de recruter la relève ainsi que la main- d’œuvre agricole et de diversifier et valoriser la production agricole locale.

Pour élaborer le PDZA, une vaste consultation a été réalisée, incluant trois forums régionaux et huit visites sur le terrain auprès d’entreprises agricoles. Cette démarche de concertation a permis d’identifier 15 projets diversifiés répondant aux principaux enjeux agricoles et agroalimentaires.

Parmi les projets, on retrouve des initiatives phares telles que le service L’ARTERRE, le marché́ de proximité́ La chèvre & le chou, la tenue annuelle de la Promenade gourmande, la mise en place de l’Atelier agricole avec ses incubateurs et ses jardins collectifs et l’organisation de visites de sensibilisation chez des producteurs qui avaient pour but de rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire.

Des bénéfices pour la région

Grâce au PDZA, un total de trois emplois ont été créé dans la région, soit une personne qui s’occupe de la coordination au marché de proximité La chèvre & le chou, une personne dédiée au développement agroalimentaire à la MRC de Montmagny et une agente de maillage à l’ARTERRE.

Selon l’une des employés de la Ville de Montmagny qui a réalisé en grande partie ce plan, Joëlle Gendron, affirme que pour la démarche de planification du PDZA qui a eu lieu à l’époque en 2018-2019, le ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAC) a versé un montant de 40 000$ pour la réalisation du projet. En revanche, la démarche a coûté entre 80 000$ et 100 000 $, à l’époque.

Constats et perspectives

Le PDZA s’est révélé́ un outil majeur pour favoriser le développement de l’agroalimentaire dans la région. Construit sur une démarche qui a rassemblé́ moult acteurs, la MRC observe des impacts dépassant les projets réalisés.

La MRC de Montmagny et les acteurs du milieu poursuivent leurs efforts dans la mise en œuvre du PDZA. Cela dit, la MRC souhaite démarrer, dans les prochains mois, une démarche de révision du PDZA afin de consolider les acquis et d’adapter les actions aux nouvelles réalités du territoire et aux besoins émergents et pour élargir encore davantage les possibilités pour les acteurs agricoles et agroalimentaires de la région. Pour la révision du prochain PDZA, la Ville de Montmagny s’attend à ce que le montant soit dans les mêmes eaux qu’en 2018-2019, soit entre 80 000 et 100 000$.