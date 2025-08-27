Les chirurgies reprennent à Montmagny

Le CISSS de Chaudière-Appalaches informe la population que les activités au bloc opératoire de l’Hôpital de Montmagny ont repris depuis lundi le 25 août et augmente graduellement au cours de la semaine. Rappelons qu’elles avaient été interrompues en lien avec un problème avec le système de stérilisation du centre hospitalier. 295 chirurgies auraient dû être rapportées, mais celles considérées comme vitales ou oncologiques auraient été maintenues. Afin de maintenir les activités chirurgicales urgentes, du matériel a été stérilisé dans les hôpitaux de Saint-Georges, Lévis et Thetford. Des chirurgies prévues à Montmagny ont été réalisées à Lévis et Saint-Georges le temps que la situation revienne à la normale. Des mesures auraient été mises en place pour pallier au retard accumulé dans les listes d’attente.

L’arrêt complet était en place depuis le 30 juillet dernier. Selon le CISSS, les chirurgies étaient annulées parce que des dispositifs médicaux revenaient du Service de stérilisation au bloc opératoire avec diverses non-conformités, ce qui rendait les instruments inutilisables pour des interventions chirurgicales. Plusieurs ajustements et tests auraient été nécessaires afin de s’assurer que le système répondait à nouveau aux normes.