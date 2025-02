Les CPE en grève pour une deuxième journée

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) représente environ 80 % des CPE syndiqués au Québec, soit près de 13 000 travailleurs. Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Centres de la petite enfance de Québec-Chaudière-Appalaches (CSN) est affilié à ce dernier représente plus de 1 500 travailleurs de 64 CPE de la région.

Ceux du CPE Le Farfadet de Montmagny en font partie, ils sont donc à l’extérieur depuis 8 h 30, et ce jusqu’à 14 h 30, pour manifester devant l’établissement. Il accueille environ 70 enfants chaque jour avec une équipe d’une quinzaine d’éducateurs.

Selon le syndicat, il s’agit du seul CPE touché par cette grève dans les MRC de Montmagny et L’Islet.

Pour conclure une entente avec le gouvernement, le syndicat demande une charge de travail moins lourde pour les travailleurs, une meilleure rémunération pour favoriser la rétention, des primes de disparité régionale et la mise en place de mesures pour s’assurer de la qualité du service donné aux enfants, dont plus de temps pour les enfants avec des besoins particuliers.

À moins d’obtenir une entente de principe bientôt, le syndicat a annoncé ce matin la tenue d’une troisième journée de grève le 17 février prochain. Rappelons que les travailleurs sont sans contrat de travail depuis près d’un an.