L’événement « Destination manufacturière Montmagny-L’Islet » est organisé par le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, le C.A.R.E. Montmagny-L’Islet, le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, le Carrefour jeunesse-emploi Région L’Islet et le Carrefour Région Montmagny. Il s’agit d’une première édition pour ce nouveau « salon des métiers ». La distinction avec un « salon de l’emploi » est que cette formule vise davantage à faire la promotion des métiers qu’il est possible de pratiquer dans les entreprises de la région, et non directement les emplois disponibles.

Le salon se déroulera à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault dans l’après-midi du 23 avril. Tous les élèves de deuxième secondaire des quatre écoles des MRC de Montmagny et L’Islet ainsi que les jeunes des profils d’adaptation scolaire seront transportés à Montmagny pour participer. Cela représente environ 400 élèves. Ils ont été ciblés, car l’événement vise surtout à faire découvrir des emplois qui sont praticables dans la région afin d’augmenter les chances qu’ils restent ici ou qu’ils choisissent un parcours scolaire qui les mènera vers un retour en région après leurs études. Les organisateurs trouvent donc qu’il est davantage pertinent de rejoindre des jeunes qui sont au début de leurs études secondaires. « On ne veut pas favoriser un quart de métiers plus qu’un autre. Le but est de montrer aux jeunes qu’il y a vraiment des perles comme métiers dans nos entreprises, que ce soit sur la chaine de montage, dans les bureaux, en recherche et développement ou ailleurs. [...] On veut piquer la curiosité des jeunes et être représentatifs des métiers qu’il est possible d’exercer dans la région », explique Christine Talbot, conseillère en communication et développement local au CAE Montmagny-L’Islet.

Environ 30 kiosques seront disponibles pour les jeunes lors du salon. Ces derniers seront tenus par des entreprises du domaine manufacturier, car l’idée de cette initiative proviendrait de ce secteur économique.

Pour le moment, l’événement bénéficie du support financier de la MRC de L’Islet, de la MRC de Montmagny et du député provincial Mathieu Rivest.