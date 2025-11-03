Les partenaires jeunesse s’unissent pour sonder les jeunes

Pour mieux comprendre les besoins, les habitudes de divertissements et les préférences sociales des jeunes, plusieurs partenaires jeunesse de la région, dont la Ville de Montmagny, mènent actuellement un sondage auprès des 16-25 ans.

L’objectif de cette vaste consultation est ultimement de créer un espace jeunesse attrayant, vivant et en phase avec leurs réalités.

Qui de mieux placer que les jeunes pour dire ce qu’ils souhaitent et ce dont ils ont réellement besoin? C’est du moins ce que croient les divers partenaires impliqués dans ce coup de sonde.

Les jeunes adultes souhaitant donner leur avis sur ce futur lieu de rassemblement sont invités à se rendre au ville.montmagny.qc.ca/EspaceJeunesse pour répondre à un court sondage. Ils ont jusqu’au 28 novembre pour se prononcer.

Mentionnons qu’outre la Ville de Montmagny, plusieurs organisations participent à cette démarche collaborative dont la MRC de Montmagny, le Carrefour Région Montmagny, l’Écoréussite de Montmagny-Nord, Action jeunesse Côte-Sud, la Maison des jeunes de Montmagny, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, L’Ancre et le Trait d’Union. (LOB)