Les plus grandes éoliennes au Québec suscitent toujours des craintes à Saint-Paul

Kruger Énergie était de retour à Saint-Paul-de-Montminy pour la troisième fois afin de rencontrer les citoyens à l’École secondaire Saint-Paul. Selon les représentants, la rencontre a été organisée, car plusieurs questions ont été transmises à l’entreprise, la MRC de Montmagny ou encore la Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy dans les dernières semaines. Une centaine de personnes, citoyens de la Municipalité ou des alentours, propriétaires de résidences secondaires dans le secteur et représentants des Municipalités avoisinantes et de la MRC, se sont présentées. Jean-Robert Poulin, directeur développement de projet chez Kruger Énergie, a d’abord fait une courte présentation. Ensuite, accompagné de ses collègues Pierre-Luc Vandal, et Gilles Côté, il s’est rendu disponible pour répondre aux questions du public. Les gens ont partagé leurs interrogations et préoccupations pendant environ trois heures.

Kruger avait aussi de nouvelles simulations visuelles à présenter à la suite de demandes de citoyens au cours de la dernière présentation, notamment autour du Lac Jally et du Lac Gosselin.

Les représentants de Kruger ont également confirmé que les éoliennes d’une puissance de 7 MW qui seront installées à Saint-Paul-de-Montminy seront celles avec les plus grandes palles au Québec. Elles seront aussi parmi les plus hautes.

Selon les informations de Kruger Énergie, le mât des éoliennes aura un auteur de 118 m. Au sommet de ce dernier sera installé le rotor qui fera tourner les palles. Le diamètre total de rotation sera de 163 m, ce qui signifie que les palles auront une longueur d’environ 80 m chacune. À titre comparatif, un terrain de football américain mesure environ 110 m. Lorsque la palle sera en position verticale, la hauteur totale de l’éolienne atteindra donc environ 200 m.

D’autres éoliennes en Montérégie, également construites par Kruger, sont présentement opérationnelles et elle atteindrait aussi une hauteur d’environ 200 m à leur plus haut point. Toutefois, celles prévues pour Saint-Paul sont plus puissantes et la longueur des palles sera plus grande, le rotor de celles en Montérégie est simplement plus haut, ce qui explique qu’elles aient la même hauteur totale.