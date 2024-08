Loi 57 : les élus entre espoir et doute

Pour Mme Brisebois, la vraie solution réside dans un effort collaboratif pour réapprendre la tolérance et le respect mutuel, des valeurs qu’elle estime avoir été érodées par la pandémie. Elle appelle à une prise de conscience collective pour améliorer les interactions sociales, une mission qu’elle juge bien plus vaste que le cadre législatif.

Protection légale ou complexité bureaucratique ?

Inversement, M. Laurent Laverdière, maire de Saint-Fabien-de-Panet, voit dans cette législation un outil potentiellement efficace pour prévenir l’intimidation. Il estime qu’elle aurait pu empêcher les agissements perturbateurs qui ont marqué son mandat. « Elle aurait pu exclure ce genre de comportement en interdisant à des personnes comme lui de se présenter au conseil », affirme-t-il, en insistant sur l’importance d’une critique constructive en politique.

M. Richard Galibois, maire de Berthier-sur-Mer, adopte une perspective plus nuancée. Selon lui, celle-ci pourrait offrir une voie de recours aux échevins en proie aux violences verbales, mais il craint que la lenteur des procédures judiciaires ne limite son efficacité. « Lorsque des représentants sont victimes de menace, le mal est déjà fait et les fautifs auront le temps de causer plus de dommages avant que des actions soient entreprises », souligne-t-il. Pour lui, ce décret est plus punitif que préventif, une position qui rejoint celle de Simon Beaudoin, conseiller de L’Islet, qui estime que les mécanismes actuels, comme le Plan de lutte contre l’intimidation des élus (PLI), sont suffisants.

Aussi, certains politiciens voient dans la Loi 57 un pas en avant pour protéger le processus démocratique. Jessy Croteau, conseiller de Montmagny, se dit optimiste quant à cette législation, énonçant la portée de la tolérance dans toute république. « Le respect est primordial à la saine démocratie », affirme-t-il.

Ultimement, la mairesse de Saint-Damase-de-l’Islet, Anne Caron, exprime une inquiétude plus générale sur l’action civique, déplorant la baisse du bénévolat et soulignant l’importance d’avoir des personnes engagées à l’échelle locale. Elle espère qu’elle encouragera une plus grande participation citoyenne, même si elle reconnaît que la pression et les défis actuels pourraient dissuader certains de s’embarquer en politique.