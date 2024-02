Maison de secours La Frontière : Accueillir inconditionnellement, sans discrimination

La directrice générale de la Maison La Frontière, Paule Giasson, explique que la mission de l’organisme depuis plus de 40 ans est d’accueillir les gens, peu importe leur milieu de vie. Un service comme l’« Accueil inconditionnel » s’inscrit donc parfaitement dans cette mission.

Le service « Accueil inconditionnel » est offert principalement par l’intervenant de la Maison de secours La Frontière, Marc Couture. Il affirme d’abord que l’organisme accueille tout le monde, car il n’y a pas de critères d’admissibilité. Il n’est pas nécessaire de fournir des papiers ou des preuves d’identité non plus. Faire preuve de respect envers le personnel de l’organisme est la seule chose demandée. « Souvent, les gens en situation d’itinérance, d’errance ou de squattage sont désorganisés, car leurs conditions de vie ne leur permettent pas de garder leurs affaires en ordre. Plusieurs n’ont plus de cartes ou de papiers d’identité et pour demander de l’aide à plusieurs endroits, comme au CLSC, il faut en fournir. Nous souhaitons que les gens n’aient pas peur de cogner à notre porte car ils craignent de ne pas répondre à nos critères. Nous accueillons tout le monde. », affirme

M. Couture.

Parmi les services offerts, on trouve une douche et la buanderie. Quelqu’un sera disponible afin de montrer aux usagers le fonctionnement des appareils. Il est aussi possible d’avoir accès à un ordinateur et à un téléphone.

L’« Accueil inconditionnel » offre également un service de conservation et de numérisation de documents importants. M. Couture explique que cela peut être très utile pour les gens qui n’ont pas de domicile fixe et qui ne dorment pas toujours au même endroit, car leurs documents sont ainsi en sécurité. Après avoir contacté un intervenant, il est aussi possible de faire parvenir son courrier important directement à la Maison La Frontière.

Pour le moment, la Maison La Frontière n’est pas en mesure d’offrir des services d’hébergement. Un lit de repos a toutefois été aménagé si quelqu’un souhaite faire une sieste pendant que ses vêtements sont dans la laveuse, par exemple.

Une journée par semaine, un infirmier communautaire est sur place afin d’examiner et de répondre aux questions de ceux qui en ont besoin.

Pour le moment, « L’Accueil inconditionnel» est offert les mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 15 h. La directrice générale de l’organisme indique toutefois qu’elle est en recherche d’intervenants afin d’offrir davantage de plages horaires, mais que la rareté de la main-d’œuvre l’empêche de le faire pour le moment.