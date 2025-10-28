Randonnée au camp de base de l’Everest au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny

En novembre 2026, une initiative inspirante prendra forme, soit l’expédition « Randonner pour redonner », une randonnée jusqu’au camp de base de l’Everest, organisée par Madame Carole Deschênes, native de Montmagny et directrice exécutive des réseaux locaux de services de Beauce et des Etchemins au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Initialement conçue pour soutenir la Fondation Santé Beauce-Etchemin, cette activité de financement a ouvert ses portes à deux participants de la région, qui relèveront ce défi au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny.

Des représentants engagés

Parmi les participants, Madame Annick Bélanger, directrice de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, et Monsieur Éric Bourgault, chef d’équipe chez Rousseau Métal, marcheront pour soutenir activement cette cause porteuse d’espoir.

Afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement de l’expédition, le groupe sera accompagné par Dr Robert Casserley, urgentologue à l’Hôpital de Montmagny, guide en haute altitude et cofondateur de la compagnie Trek 8848. Son expertise médicale apportera une dimension humaine et professionnelle à cette aventure hors du commun.

Un geste porteur d’espoir

Chaque pas effectué lors de cette randonnée symbolisera le dépassement de soi, mais surtout un acte de solidarité envers les personnes qui comptent sur des soins spécialisés pour améliorer leur qualité de vie.

Les fonds amassés par Mme Bélanger et M. Bourgault seront entièrement destinés à l’acquisition d’équipements médicaux de pointe pour l’Hôpital de Montmagny. Il est à noter que chaque participant assume personnellement les frais liés à l’activité.

« Nous sommes fiers de nous joindre à cette initiative rassembleuse, qui mobilise la communauté autour d’une cause essentielle. Chaque don, chaque geste de soutien contribue directement à améliorer les soins offerts à nos patients », souligne la directrice de la Fondation, Annick Bélanger.