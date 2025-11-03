Élections municipales de Montmagny : Pierre Bouffard termine deuxième au scrutin

« On est tous un peu déçus, l’équipe aussi. Je suis un candidat, mais j’avais une grosse équipe derrière moi et je suis déçu pour eux aussi. Je suis fière de ma campagne, mais c’est juste que l’on termine deuxième. Quand je regarde le résultat, on a compté comme on le pensait, mais Gabrielle et son équipe ont fait une très belle campagne, il faut lui donner ça », confie le candidat Pierre Bouffard à la suite des résultats.

Celui qui est copropriétaire du restaurant magnymontois Au Coin du Monde ajoute que la fierté de sa campagne est basée sur « les gens qui l’ont entouré », puisqu’ils se sont mobilisés et donner de leur temps pour lui et sa campagne.

« C’est ça qui me rend aussi triste, ce n’est pas le fait de perdre, mais c’est le fait de voir que toute mon équipe, qui a travaillé pour ma campagne, on n’est pas sorti victorieux. Ce n’est pas personnel, c’est vraiment l’équipe en tant que telle. Ça me fait quelque chose », mentionne-t-il.

Le seul candidat sans expérience politique

Parmi les trois candidats à se présenter, Pierre Bouffard était le seul à n’avoir aucune expérience en politique, bien qu’il soit impliqué dans quelques projets dans la région.

« Je n’avais pas peur concernant le fait que je n’avais pas d’expérience en politique. Mon expérience de vie a quand même été relativement marquée de succès, puis ce n’était pas vraiment mon inexpérience dans ce domaine, je pense, qui m’a fait perdre. Avec le pointage qu’on a eu, on peut vraiment être fier de ce qu’on a accompli », ajoute Pierre Bouffard.

Les dernières journées de campagne ont été assez éreintantes pour les trois candidats, alors que Pierre Bouffard et son équipe ont fait énormément de porte-à-porte, mais ils n’ont pas fait beaucoup de téléphones, puisqu’ils voulaient « respecter la vie des citoyens ».

Une première mairesse à Montmagny

Également, malgré sa deuxième position, Pierre Bouffard a tenu à souligner la victoire de Gabrielle Brisebois qui devient la première mairesse de l’histoire de Montmagny grâce à ses 45,33% de vote, contre 37,87% et 16,8% respectivement pour Pierre Bouffard et Michel Mercier.

« Il faut que lève mon chapeau à Gabrielle Brisebois et son équipe. Ils ont probablement fait sortir le vote. »

Pierre Bouffard souhaite maintenant prendre du recul et se reposer à la suite des élections. Il ajoute aussi qu’il y a plein d’autres projets et qu’il n’arrêtera pas seulement parce qu’il n’a pas été élu maire.